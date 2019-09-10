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10сентября
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сегодня, 17:00 5

Обустройство детской площадки на набережной Благовещенска обсудят на общегородском собрании

Обустройство детской площадки на набережной Благовещенска обсудят на общегородском собрании
Фото: admblag.ru

В субботу, 14 сентября, на детской площадке, расположенной на благовещенской набережной, пройдет общегородского собрание. Мероприятие будет посвящено дальнейшему обустройству городской территории.

Площадка пользуется у маленьких горожан большой популярностью, игровые комплексы, особенно в выходные дни, почти никогда не пустуют.

В мэрии считают, что для организации более комфортных условий необходимо дополнить территорию детского городка теневыми навесами над лавочками, продолжить озеленение. Как должна развиваться эта территория, какие элементы можно привнести, могут высказаться и горожане. В 16:00 14 сентября там пройдет общегородское собрание.

До собрания предложения по улучшению внешнего облика и обустройства площадки на набережной реки Амур будут собирать в письменном виде. Там установили специальную урну для сбора предложений. Завершится опрос как раз на субботнем собрании, сообщает пресс-служба городской администрации.

Детский игровой городок на новом участке городской набережной появился в октябре 2017 года благодаря участию в федеральной программе «Формирование современной городской среды», войдя в которую Благовещенск получил финансовую помощь в размере 139 миллионов рублей. Около половины этой суммы на основании мнения горожан как раз и было направлено на благоустройство общественной территории на набережной.

Как сообщало Амур.инфо, детский игровой комплекс посередине площадки уже переделывали. После того, как оттуда вывалился двухлетний ребенок там сделали ограждение. А после того, как на так называемой «паутинке» благовещенцы разглядели опасный дефект, снаряд и вовсе убрали с площадки.

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#городская власть #мэрия

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Комментарии
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  • Авангардист

    Авангардист
    1 час назад

    не прошло и года

  • talkative

    talkative
    1 час назад

    Тени полно в городском парке, вот пускай туда эту площадку и перемещают

    Честно говоря это позор, когда люди со всего города приезжают погулять на детскую площадку, когда в нормальных городах такими обустроены большинство дворов

    Что должно быть на этом месте не знаю, но не детская площадка.

    Всему свое место, а у нас в городе бардак, и ни какой эстетики!

    Площадь на ОКЦ это тоже капец!

    Ещё немного и аттракционы с лабиринтами появятся и в районе пионерской

    Безвкусно, не красиво и бестолково, как впрочем и в любом провинциальном городе нашей страны!

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    1 час назад

    Лучшее благоустройство этой площадки это её демонтаж. Но боюсь и на этом кто-то отмоет бабла.

  • Авангардист

    Авангардист
    1 час назад

    так уже при покупке отмыли достаточно

  • qwer237-1

    qwer237-1
    1 час назад

    А кто -то ведь за это зарплату не один месяц получал.

    И премию.

    И грамоту.

    И карьерный рост.

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