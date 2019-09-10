Обустройство детской площадки на набережной Благовещенска обсудят на общегородском собрании

В субботу, 14 сентября, на детской площадке, расположенной на благовещенской набережной, пройдет общегородского собрание. Мероприятие будет посвящено дальнейшему обустройству городской территории.

Площадка пользуется у маленьких горожан большой популярностью, игровые комплексы, особенно в выходные дни, почти никогда не пустуют.

В мэрии считают, что для организации более комфортных условий необходимо дополнить территорию детского городка теневыми навесами над лавочками, продолжить озеленение. Как должна развиваться эта территория, какие элементы можно привнести, могут высказаться и горожане. В 16:00 14 сентября там пройдет общегородское собрание.

До собрания предложения по улучшению внешнего облика и обустройства площадки на набережной реки Амур будут собирать в письменном виде. Там установили специальную урну для сбора предложений. Завершится опрос как раз на субботнем собрании, сообщает пресс-служба городской администрации.

Детский игровой городок на новом участке городской набережной появился в октябре 2017 года благодаря участию в федеральной программе «Формирование современной городской среды», войдя в которую Благовещенск получил финансовую помощь в размере 139 миллионов рублей. Около половины этой суммы на основании мнения горожан как раз и было направлено на благоустройство общественной территории на набережной.

Как сообщало Амур.инфо, детский игровой комплекс посередине площадки уже переделывали. После того, как оттуда вывалился двухлетний ребенок там сделали ограждение. А после того, как на так называемой «паутинке» благовещенцы разглядели опасный дефект, снаряд и вовсе убрали с площадки.