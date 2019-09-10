Глава Благовещенского района подставил плечо под прививку от гриппа

Фото: администрация Благовещенского района

Около 40 специалистов администрации Благовещенского района поучаствовали в профилактическом мероприятии и добровольно привились от гриппа. В прививочной кампании приняли участие глава района Евгений Седых, его заместители, а также руководители структурных подразделений и их подчиненные.

По словам специалистов, сентябрь считается оптимальным периодом времени для вакцинации, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости. Применяемая вакцина, говорят медики, зарекомендовала себя только с положительной стороны. Единственное, что советуют врачи – постараться не подвергать место прививки механическому воздействию. Перед врачебной манипуляцией каждый пациент дал письменное согласие на вакцинацию.

По информации заместителя главного врача Амурской областной клинической больницы Анны Новоселовой, вакцинация от гриппа на территории муниципалитета стартовала 23 августа. Всего для проведения вакцинации детского населения Благовещенского района было закуплено 3322 дозы на общую сумму чуть более 726 тысяч рублей, для взрослого населения – 1030 доз на общую сумму 1 миллион 626 тысяч рублей.

Для иммунизации населения района создано 16 прививочных бригад. По состоянию на 10 сентября, в Благовещенском районе от гриппа привили 47, 2% от ранее запланированного количества населения. В целом в районе планируют поставить прививки 12 906 жителям, что составляет 48% от совокупного населения района. В настоящий момент вакцинация продолжается.

По информации областного Роспотребнадзора, грипп остается одним из самых тяжелых вирусных заболеваний, которое передается воздушно-капельным путем, и может одновременно поражать большие массы населения. Заболеть гриппом может любой человек. Ежегодно в период сезонных эпидемий гриппом болеет от 5 до 10% всего населения планеты. Своевременная вакцинация с наибольшей вероятностью помогает человеку сохранить жизнь и здоровье в случае заражения опасными вирусами гриппа, со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает пресс-служба администрации Благовещенского района.