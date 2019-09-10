В Свободном потратят больше 7 миллионов рублей на обследование мостов

В Свободном ищут подрядчика, который займется обследованием мостов в городе. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок. Начальная цена – 7 миллионов 306 тысяч рублей. На эти день необходимо не только провести диагностику мостовых сооружений, но и разработать проект организации дорожного движения на мостах с подходами на автомобильных дорогах общего пользования.

Как указано в техзадании, все эти работы необходимы, чтобы получить объективную информацию о фактическом транспортно-эксплуатационном состоянии мостовых сооружений, выявить дефекты в конструкциях, влияющих на безопасность движения, грузоподъемность и долговечность искусственного сооружения, а также оценить их параметры. Кроме того, в целях указаны определение видов ремонта (реконструкции) мостов и организация дорожного движения на мостовых сооружениях в соответствии с их техническим состоянием.

Всего необходимо обследовать 12 мостов по следующим адресам: улица Гоголя; улица Прудовая; улица Ленина вблизи жилого дома 185; улица Лесная вблизи дома № 71; улица Загородная вблизи дома 210; улица Зейская (вблизи городского пляжа); улица Деповская (вблизи базы «Троя»); улица Комарова; улица Каралаша вблизи Мясокомбината; улица Котовского вблизи дома № 63; а также мост по переулку Южному и мост возле Лесоустроительной экспедиции.

Все работы нужно провести до 20 декабря 2019 года. Сам аукцион проведут 29 сентября 2019 года.