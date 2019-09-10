В Сети бурю негодования вызвала фотосессия с «убитыми и изнасилованными» моделями

Казахстанское издание Buro 24/7 оказалось в центре скандала, опубликовав странную съемку одежды и аксессуаров H&M. Новую коллекцию бренда они решили представить через отсылку к насилию над девушками в 1970-е годы в США.

Кадры из фотосессии появились на сайте и в соцсетях fashion-издания. Фото сопровождались подписью, что новая коллекция H&M вдохновлена 70-ми годами – в нее вошли водолазки, брюки клеш, плиссированные юбки, а вещи представлены в характерных теплых цветах.

Это время в редакции почему-то связали с жертвами насилия, маньяков и серийных убийц. На фото модели изображают убитых или изнасилованных девушек. Криминалисты, по задумке бренда, исследуют место преступления и собирают вещи жертв. Журнал удалил фотосессию, но кадры сохранились у многих пользователей, сообщает «360».

Общественность осудила фотосессию. По мнению большинства, журналисты «Buro 24/7 Казахстан» придали насилиям романтики. Ситуация осложняется еще и тем, что недавно в Казахстане произошла серия громких изнасилований, из-за чего общественность даже потребовала изменить законодательство и ужесточить наказание.

Изначально в СМИ утверждалось, что эта фотосессия сделана совместно с брендом H&M, однако позже выяснилось, что съемка не была согласована.

«Съемка на сайте „Buro 24/7 Казахстан“, в которой была использована коллекция Studio aw2019, является редакционной. Следуя редакционным принципам творческой независимости, креативная концепция съемки не была согласована с брендом», – объяснили изданию Saltmag.ru в H&M.

В Инстаграме Buro 24/7 Казахстан представители издания извинились перед читателями — они также отрицают, что пытались романтизировать насилие, сняв моделей в роли жертв убийств.