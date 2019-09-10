Ночью до минус трех: прогноз погоды в Приамурье на 11 сентября
11 сентября в Амурской области ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Ночью в отдельных районах ожидается туман. Ночью будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2–7 метров в секунду, днем западный и юго-западный – со скоростью 7-12 метров в секунду.
Ночью столбики термометров окажут 2…7 градуса тепла, местами по северу температура опустится до минус 3 градусов. Днем воздух прогреется до 18…23 градусов тепла.
В Благовещенске в этот день прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Северо-западный ветер подует ночью скоростью 2–7 метров в секунду, днем западный и юго-западный ветер разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Температура ночью – 6…8 градусов тепла, днем –20…22 градуса выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.
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