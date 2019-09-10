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10сентября
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В Благовещенске пройдут ночная распродажа и розыгрыш билетов «Амурской осени»

В Благовещенске пройдут ночная распродажа и розыгрыш билетов «Амурской осени»
Фото: пресс-служба Амурской областной филармонии

В Благовещенске в рамках фестиваля кино и театра «Амурская осень – 2019» пройдут ночная распродажа и розыгрыш билетов. Жителей и гостей города ждут в фестивальном шатре – всех, кто не успел заранее приобрести билеты на спектакли и творческие вечера фестиваля.

В шатре будут работать выездные кассы учреждений – Общественно-культурного центра, Амурской областной филармонии и Амурского областного театра драмы. Билеты на некоторые спектакли и творческие вечера можно будет приобрести по сниженной цене (от 500 рублей), сообщает пресс-служба Амурской областной филармонии. В пресс-службе ИА «Амур.инфо» уточнили, что обычная цена – от 1,5 до 3 тысяч рублей на спектакли и от 1 тысячи рублей на творческие вечера.

Все участники ночной распродажи, купившие билеты в фестивальном шатре, автоматически получают шанс побороться за главный приз. В 22:00 среди присутствующих начнется розыгрыш призов. Главная награда – комплект билетов в количестве 58 штук на все события «Амурской осени – 2019». Второй приз – билеты на все творческие вечера, внеконкурсные спектакли и церемонии открытия и закрытия. Третий – билеты на творческие вечера и внеконкурсные спектакли.

Фестивальный шатер находится напротив гостиницы «Зея». Ночная распродажа состоится 13 сентября. Начало непосредственно распродажи – в 21:00, розыгрыша билетов – в 22:00.

Уточнить информацию об оставшихся в продаже билетах можно по телефонам касс: ОКЦ – 37-02-26, областная филармония – 999-007, театр драмы – 33-74-20.

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#Амурская осень #культура

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