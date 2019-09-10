В РПЦ назвали русских мужчин национальной трагедией

Мнение о том, что мужчины обабились высказал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Высокопоставленный представитель РПЦ уверен, что современные мужчины слабы духом, а в этом виноваты женщины и СССР.

«Наши мужчины – это есть наша национальная трагедия», – заявил священнослужитель в беседе с представителями Сызранской епархии, сообщает Интерфакс.

По мнению Смирнова, во всем виноваты россиянки, которые дают своим сыновьям «женское воспитание». Ведь в давние времена все насущные вопросы должен был решать глава семейства, в то время, как его вторая половина занималась дюжиной детишек и ведением хозяйства. После советская власть обабила мужчин еще сильней, когда начала вести пропаганду образа «сильной женщины». Поэтому женщины стали намного меньше рожать, а мужчины перестали быть добытчиками и защитниками.

«Когда у тебя 12 детей, ни о какой работе быть не может даже речи, работать должен мужик, и он на этой работе закалялся. А те дети, которые у этой матери были, они все время были в конкурентной борьбе: они друг с другом дрались, младшие никогда не давали спуску старшим… А современный мальчик – бедный, на него и бабушка, и мать, и отец рявкают, и в школе его обижают, бьют, и так далее», – сказал отец Дмитрий.

В качестве наглядного доказательства своих слов Смирнов привел в пример школы и церкви, в которых преимущественно работают представительницы прекрасного пола. Перебор с женским вниманием, по мнению отца Дмитрия, привел к ситуации, что мужчины стали похожи характером на женщин.

«Дома мамаша – она своего мужа, который маменькин сынок, он скручен в бараний рог, и он даже жену себе когда ищет, он ищет себе вторую маму, чтобы можно было к груди припасть и телевизор смотреть. Что он может? Спортом, что ли, заниматься? Нет, он может кричать: "Шайбу! Шайбу!"» - посетовал священник.

Выход священник видит только один: отдавать мужчин на воспитание настоящим офицерам.