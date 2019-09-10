Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:23 2

Желающих отремонтировать фасад здания мэрии Благовещенска не нашлось

Желающих отремонтировать фасад здания мэрии Благовещенска не нашлось

Аукцион по определению подрядчика для ремонта фасада здания администрации Благовещенска признали не состоявшимся. Это связано с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было ни одного желающего заняться этими работами.

На сайте госзакупок аукцион под названием «Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Здание (бывший особняк золотопромышленника Ларина Г.П., ныне горсовет)": ремонт фасада здания по адресу: Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 133» разместили в конце августа. Последний день приема заявок был сегодня, 10 сентября. Но желающих поучаствовать в аукционе не оказалось.

Как стало известно Амур.инфо, для проведения ремонтных работ на объектах культурного наследия, каким и является здание мэрии, подрядчик должен соответствовать определенным требованиям.

Ремонт, согласно техзаданию, предполагает смену водосточных труб, ремонт самого фасада (очистка поверхности, восстановление разрушенной части кладки, шпатлевка, грунтовка, покраска, облицовка и так далее). На выполнение этих работ подрядчику планировалось дать 60 дней с момента заключения контракта и почти 6 миллионов рублей (5 миллионов 884 тысячи рублей) бюджетных средств.

Просмотров всего: 257

#мэрия

распечатать


Общество 6

Обустройство детской площадки на набережной Благовещенска обсудят на общегородском собрании
Общество 3

В благовещенской администрации пока не говорят, где поставят новые остановки с wi-fi
Общество 11

На благовещенском перекрестке, где погибла девочка, светофор заработает по-новому 5 сентября
Власть 8

Валентина Калита расскажет о туристических возможностях Благовещенска на саммите мэров
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Терраформер

    Терраформер
    1 час назад

    Желающих Дурачков отремонтировать фасад здания мэрии Благовещенска не нашлось

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    5 миллионов 884 тысячи рублей) бюджетных средств...

    Вот если бы 25 млн, то нашлись бы, 20 -украсть-попилить, за 5 бы отремонтировали...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь