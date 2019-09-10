Желающих отремонтировать фасад здания мэрии Благовещенска не нашлось

Аукцион по определению подрядчика для ремонта фасада здания администрации Благовещенска признали не состоявшимся. Это связано с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было ни одного желающего заняться этими работами.

На сайте госзакупок аукцион под названием «Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Здание (бывший особняк золотопромышленника Ларина Г.П., ныне горсовет)": ремонт фасада здания по адресу: Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 133» разместили в конце августа. Последний день приема заявок был сегодня, 10 сентября. Но желающих поучаствовать в аукционе не оказалось.

Как стало известно Амур.инфо, для проведения ремонтных работ на объектах культурного наследия, каким и является здание мэрии, подрядчик должен соответствовать определенным требованиям.

Ремонт, согласно техзаданию, предполагает смену водосточных труб, ремонт самого фасада (очистка поверхности, восстановление разрушенной части кладки, шпатлевка, грунтовка, покраска, облицовка и так далее). На выполнение этих работ подрядчику планировалось дать 60 дней с момента заключения контракта и почти 6 миллионов рублей (5 миллионов 884 тысячи рублей) бюджетных средств.