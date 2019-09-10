В аэропорту Благовещенска новое оборудование будет сканировать взрывчатку и наркотики

Фото: Аэропорт Благовещенска

В благовещенском аэропорту у становили новое досмотровое оборудование. Обеспечивать транспортную безопасность теперь будет сертифицированный рентгенотелевизионный интроскоп конвейерного типа ТС – СКАН 6040. Он может выявлять в ручной клади запрещенные к перевозке предметы, включая взрывчатые и органические наркотические вещества.

«Оборудование установлено в зоне предполетного досмотра для предотвращения проноса запрещенных предметов на борт самолета. Процент выявления запрещенных предметов, на таком оборудовании значительно выше, чем на интроскопах предыдущего поколения. Аппарат позволяет получать изображение высокого разрешения, что дает возможность максимально полно использовать графическую информацию и гарантирует надежность системы досмотра», — рассказал начальник службы авиационной безопасности ГУП АО «Аэропорт Благовещенск» Андрей Федоров.

Интроскоп уже введен в работу. Аэропорт купил его за собственные средства, сообщается на сайте предприятия.