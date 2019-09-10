В Приморском крае задержали иностранцев – сборщиков краснокнижного гриба

Восемь нарушителей госграницы из сопредельного государства были задержаны с начала сентября на участке Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Все иностранцы оказались сборщиками соснового гриба, высоко ценящегося в восточной медицине.

Троих грибников задержали сотрудники Службы в городе Уссурийск. Двое из них успели собрать около 4 килограммов соснового гриба. В ходе разбирательства выяснилось, что ранее оба уже задерживались и привлекались к ответственности за подобные правонарушения. У третьего нарушителя пограничники обнаружили порядка 15 килограммов мацутакэ.

Еще пятерых грибников задержали сотрудники Службы в селе Камень-Рыболов. Иностранцы собрали в общей сложности 50 килограммов редких грибов, сообщает пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

В отношении всех задержанных иностранцев возбуждены уголовные дела по статье 322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации»).

Сосновый гриб (мацутакэ, или японский трюфель) произрастает всего в нескольких местах в Уссурийском, Хасанском и Ханкайском районах Приморья, занесен в Красную книгу этого региона.

Фото пресс-группы Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.