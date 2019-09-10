Дороги, задействованные при строительстве моста через Амур, восстанавливают с максимальным использованием старого покрытия

Фото: Правительство Амурской области

В связи со строительством моста через Амур между Благовещенском и Хэйхэ восстанавливают 3 участка автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью около 27 километров. При ремонте используют метод холодной регенерации с применением ресайклера. Главное положительное качество метода – максимальное использование старого дорожного покрытия. Будут применены и другие новые технологии.

Отремонтировать необходимо «Подъезд к селу Владимировка» 0 километр – 6 километр, «Подъезд к Зазейскому» 5 километр – 11 километр, «Заречный – Муравьевка – Константиновка» 0 километр – 16 километр до Гродеково.

«Восстановление участков, по которым двигались большегрузы во время строительства международного моста, выполняется методом холодной регенерации с применением ресайклера. Практика использования фрезерования в регионе уже есть, главное положительное качество метода – это максимальное использование старого дорожного покрытия. Далее применены разные технологии дорожного строительства, прогнозируя, что участок дороги подъезд к селу Владимировка попадает в проект строительства моста через Зею нами принято решение – применить технологию «Сларри сил». Слой износа типа «Сларри Сил» представляет собой уложенную и сформировавшуюся литую эмульсионно-минеральную смесь, которая применяется для предотвращения негативного воздействия природно-климатических факторов на дорожную конструкцию, восстановления слоев износа, обеспечения необходимых сцепных свойств дорожного покрытия. В данном случае – это решение экономически выгодное, ведь в будущем участок будет реконструирован, а сегодня мы восстановим все необходимые качества покрытия за короткий срок», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

На участках «Подъезд к Зазейскому» и «Заречный – Муравьевка – Константиновка» до Гродеково после проведения работ методом холодной регенерации добавляются инертные материалы в виде щебня, минеральные вяжущие – цемент и битумные вяжущие – битумная эмульсия.

«Затем выполняем покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который в процессе эксплуатации при возникновении трещин, сезонных и температурных воздействий – имеет такое качество, как самозалечивание. Помимо так называемого самолечения у ЩМА очень хорошая шероховатость – это коэффициент сцепления, что очень положительно сказывается на безопасности дорожного движения. Работы планируется закончить к концу сентября», – рассказал генеральный директор АО «Асфальт» Андрей Сенотрусов.

Также для разделения транспортных потоков на 9-м километре автомобильной дороги «Заречное – Муравьевка – Константиновка» в сторону Гродеково, открыто движение автомобилей по путепроводу, построенному в рамках реализации проекта трансграничного мостового перехода через Амур, сообщает областное правительство.