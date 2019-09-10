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10сентября
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сегодня, 14:28 0

В Приамурье на трассе опрокинулся автобус с пассажирами

В Приамурье на трассе опрокинулся автобус с пассажирами
Фото: instagram.com/skaner28

В Амурской области в ДТП попал автобус. Фото с места происшествия появилось в социальных сетях. Судя по нему, транспорт опрокинулся.

Инстаграм-паблик skaner28 сообщает, что авария была накануне, 9 сентября, а автобус направлялся из Прогресса в Благовещенск. По сведениям паблика, в результате происшествия пострадала одна женщина – у нее перелом ключицы.

Эти сведения ИА «Амур.инфо» прокомментировали в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области. В ведомстве сообщили, что такая авария действительно была – на объездной дороге Толстовка – Ивановка, ближе к Ивановке. Осуществлялась перевозка пассажиров, причем в отсутствие соответствующего разрешения, то есть нелегально.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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