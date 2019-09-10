На Дальнем Востоке у нее конкурентов нет: хабаровский блогер снял обзор на набережную в Благовещенске

Фото: Скриншот видео

Хабаровский блогер-урбанист назвал набережную Благовещенска «офигенной» и отметил, что конкурентов на Дальнем Востоке у нее нет. Видео-обзор на набережную областного центра блогер опубликовал на своем канале в Ютуб. Там также появился ролик с отзывом на сам Благовещенск.

Ютуб-канал хабаровчанина называется «Разное о Хабаровске и не только». У блогера почти 12 с половиной тысячи подписчиков. В аккаунте хабаровчанина имеется несколько десятков видеороликов-обзоров на Хабаровск, Москву, Санкт-Петербург, Ярославль и другие российские города, куда вошел и Благовещенск.

«Набережная Благовещенска офигенная. Пока я шел, я увидел, как минимум, 4 группы, которые играют. Кто-то играет и в одиночку, но в плане творчества здесь полнейшее наполнение. По правой стороне – воркаут-зона. За маленьким заборчиком продуманное отдельное место, где могут ребята и в мяч поиграть, и позаниматься спортом, и турники, все это есть. Обратите внимание сколько людей, сейчас 10 часов вечера, людей очень-очень много. Отличное покрытие, я в Благовещенске много гуляю по центру и зачастую вижу, что качество покрытия лучше даже, чем в центре Хабаровска. Обратите внимание, отделенное место для катания на велосипеде, случайные люди с меньше вероятностью сюда заходят», – комментирует блогер за кадром.

Прогуливаясь по набережной хабаровчанин отметил освещение, которое, по его мнению, позволяет чувствовать себя в безопасности. «Освещение очень классное, оно в 4 ряда, фонари на разной высоте. Получается такое объемное освещение и яркий свет как будто днем идешь», – рассказывает он.

Блогера порадовал общественный туалет, который к 10 вечера оказался открытым, а также небольшое количество ларьков и кафе. «Нет засилья всяких безвкусных некрасивых кафе, шаурмишных, которые завешены старыми выцветшими баннерами. Если где-то какие-то точки общепита есть, то они стильные и их немного», – добавил дальневосточник.

«Очень много есть вещей грамотно расположенных на набережной, таких символов города – ротонда, триумфальная арка или вот бык классный, стильный. Каждая вещь на своем месте, нет ощущения, что сделано как-то безвкусно, но не все, конечно, идеально. Памятник пограничнику он немного нелепый, его сделали с ошибкой. У него непропорционально маленькие ноги и большое тело», – заметил автор видео.

Урбаниста также впечатлило большое количество скамеек и цветов. Впечатление от благовещенской набережной у блогера осталось хорошим.

«Мне грустно, я как патриот Хабаровска, мне грустно за нашу набережную, я четко понимаю, что сделали все совсем-совсем скупо, и есть с чем сравнивать. Благовещенск в этом плане молодец, нам надо брать у него пример. Хотя набережную Благовещенска я не могу назвать современной. Здесь нет никаких элементов, которые я встречал в Москве, в Казани, в Питере. Все сделано относительно по-советски, но с душой и это чувствуется. Мне кажется, сейчас на Дальнем Востоке сейчас конкурентов у нее нет. Во Владивостоке центральная набережная вообще грустная, там еще хуже, чем в Хабаровске», – подытожил блогер.

Во втором видео хабаровчанин прогулялся по центральным улицам Благовещенска и оценил городскую инфраструктуру. Блогер обошел отель «Азия», ДК Профсоюзов, Амурскую ярмарку, здание БГПУ, ЦУМ.

«Что касается дорожного движения, то в Благовещенске есть интересные решения: есть островки безопасности. Если дорога широкая, пешеход может отдохнуть. Есть диагональные пешеходные переходы, где можно по диагонали пройти. Я в Хабаровске таких не наблюдал. С другой стороны, очень не хватает простых пешеходных переходов. Даже в самом центре, на Ленина, порой просто идешь и понимаешь, что ты не можешь никак перейти дорогу. Таких мест много и это провоцирует людей перебегать в неположенном месте», – рассказывает автор видео за кадром.

« Очень много красивых старых зданий, вот БГПУ, вот идешь и периодически натыкаешься на какую-нибудь такую древнюю роскошь. Здесь нет, конечно, такой единой застройки, как, например, в центре Комсомольска, но есть в этом своя прелесть, потому что нет-нет да натыкаешься на какие-нибудь алмазы. (…)Как только отходишь от центральных улиц, такое ощущение, что попадаешь в какую-то промышленную зону: много сладов, технических зданий, некомфортно идти, нет тротуаров», – добавляет он.

«Хочу сказать, что у меня было желание сравнить Благовещенск и Комсомольск, но это, как выяснилось, совершенно разные истории. Благовещенск в разы более развит, более благоустроен и более такой живой город», – подытожил хабаровчанин.