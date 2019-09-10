В Благовещенске помогают мужчине, которого 12 лет назад называли сиятельством и графом

В редакцию ИА «Амур.инфо» с просьбой помочь бездомному человеку обратилась жительница Благовещенска. По ее словам, пожилой мужчина приехал в областной центр к родственникам, но уже несколько дней ночует на улице. Неравнодушные горожане решили устроить судьбу одинокого человека, однако в итоге выяснилось, что в прошлом у него уголовное дело и подозрения в мошенничестве в отношении сотен амурчан.

«Нам необходима ваша помощь! Возле работы на лавочке поселился дедушка – не выпивающий, нормальный. Сам он из Райчихинска, работал во Владивостоке, приехал в Благовещенск в надежде что родственники приютят. Было у него 6 братьев, но никого в живых не осталось, их жены его выгнали, мы как можем поддерживаем дедушку…» – такое сообщение прислала в Амур.инфо благовещенка Анастасия.

Девушка рассказала, что вместе со своими коллегами они решили помочь незнакомому дедушке, приносили ему еду, а потом помогли уехать в приют «Надежда». Однако оттуда мужчина, по словам девушки, сбежал из-за плохого отношения. Следующим шагом стало обращение в Амур.инфо. «Близятся холода, может кто-то из родственников найдётся. Он сказал, что есть дети и внуки, но связь с ними потеряна, так как телефон продал, чтобы покушать», – пояснила неравнодушная горожанка.

ИА «Амур.инфо» обратилось в министерство социальной защиты населения. В тот же день в сквер, где обосновался пожилой человек, приехал сотрудник центра «Доброта». Бездомного мужчину снова отвезли в «Надежду». Однако там он вновь не задержался.

«Вчера его привезла «Доброта», он сказал – я не буду у вас, потому что нельзя водку пить и курить! А у нас там хоспис, больные, умирающие – около 40 человек. Он у нас не в первый и не во второй раз, приходит и уходит. Как-то денька два поночевал, потом ушел – мне это надо? Опять вчера привезли. Но если он не хочет, что делать? Мы же не будем его насильно держать», – рассказал руководитель приюта «Надежда» Александр Кайзер. Он добавил, что сейчас в приюте живут около 150 человек.

Руководитель центра «Доброта» Оксана Подкорытова пояснила, что мужчину все же удалось устроить в другой приют – «Покров», он находится в поселке Садовый в Благовещенске. В перспективе бездомный амурчанин может поселиться в социальном учреждении. «Если человек изъявляет желание, мы можем определить его в дом-интернат для пожилых граждан, либо в дом инвалидов и ветеранов. Нужно смотреть, есть у него жилье или нет. Сейчас разбираемся в его документах. Выясняем, как он в дальнейшем собирается жить. Пока он еще сам не знает», – рассказала корреспонденту Амур.инфо Оксана Викторовна.

Между тем, в процессе разбирательства стали известны подробности прошлого оказавшегося на улице мужчины. Выяснилось, что он был фигурантом уголовного дела, подозревался в мошенничестве, и являлся героем публикаций федеральных изданий.

Так, в 2007 году «Российская газета» вышла с заголовком «В Амурской области арестован “лжеатаман”, обманувший армию тындинских казаков». «Лжеатаманом», судя по личным данным, был как раз дедушка, чью судьбу устраивали и неравнодушные благовещенцы, и сотрудники соцзащиты.

Как писало издание, мужчина, в тот момент величавший себя наказаным атаманом и сиятельством, предлагал жителям Тынды вступать в ряды Первого Добровольческого Мобильного корпуса лейб-гвардии и казачьих войск имении Исаак Долмат-Пермского. Членами организации, которая, по данным «РГ», занималась мошенничеством, стали около тысячи человек, а самозванцев поддерживала администрация Тынды.

В создаваемое казачье войско принимали горожан, обещая людям высокую зарплату. С людей взимали деньги – по 3300 рублей, якобы на форму и представительские расходы. А атаман давал интервью журналистам. «Наше казачье войско будет выдвигать и поддерживать на выборах первого заместителя мэра Тынды. Эта позиция прописана в нашем уставе. А деньги для выплаты заработной платы нам выделяет министерство финансов России, бюджет рассчитан на шесть месяцев, как раз до выборов мэра Тынды» – рассказывал прессе мужчина.

В итоге, когда многочисленные «казаки» так и не получили зарплаты, в Тындинский ГРОВД начали поступать заявления с просьбой проверить законность деятельности казачьего войска. Было возбуждено уголовное дело. Дошло ли оно до суда, и какое решение было принято – с такими вопросами ИА «Амур.инфо» обратилось в пресс-службу управления МВД по Амурской области.

«Как-то не верится, даже сказать нечего! Мне все равно его жалко», – прокомментировала вновь открывшиеся обстоятельства Амур.инфо благовещенка, взявшаяся помогать незнакомому бездомному человеку.