Активисты ОНФ отметили некоторые недочеты при ремонте благовещенских дорог

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Амурской области провели мониторинг ремонтных работ дорог города Благовещенска, который проводят по национальной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общественники выявили некоторые недочеты.

«Задержка работ произошла на отрезке улицы Пушкина, между Ленина и Зейской, а также на участке улицы Шимановского – от Краснофлотской до Ленина. Причины объективные. В первом случае объясняются необходимостью срочно менять технические решения из-за ветхости коммунальных систем, расположенных под дорожным полотном, а во втором – проводимым ремонтом подземных коммуникаций, ведущих к благоустраиваемой территории набережной реки Амур. Вместе с тем дороги находятся в непосредственной близости от учреждений сферы образования, и с началом нового учебного года их сегодняшнее состояние не обеспечивает в полной мере безопасность школьников и студентов», – считает член регионального штаба ОНФ в Амурской области Александр Галич.

Также в ходе рейдов экспертов Народного фронта как в составе рабочей комиссии регионального Минтранса, так и во время собственного мониторинга, обнаружили мусор на территориях, прилегающих к ремонтируемому участку улицы Новая в районе улиц Зейской и Красноармейской. Пешеходное ограждение в начале улицы Кузнечной было повреждено, а при монтаже светофоров на улицах Текстильной и Муравьева-Амурского выявлены нарушения.

Итоги мониторинга активисты ОНФ озвучили региональным властям с предложением усилить технический надзор за дорожно-ремонтными работами. Также они обещают держать на контроле устранение недочетов на объектах, сообщает ведомство.

В целом, по мнению общественников, дорожная кампания 2019 года в областном центре организована на высоком уровне. Эксперты остались довольны качеством работ на большинстве дорожных участков, где применяются новейшие материалы, и отношением строителей к своим обязанностям. При этом, по мнению общественников, чиновники понимают важность осуществления общественного контроля, как неотъемлемой составляющей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Активисты ОНФ положительно оценили действия региональных и муниципальных властей, которые, по их данным, учитывают мнение амурчан при формировании перечня ремонтируемых объектов и правильно реагируют на замечания и предложения жителей, касающиеся качества работ и организации движения на время ремонта.