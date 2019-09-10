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10сентября
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сегодня, 13:14 4

В Приамурье простились с одним из старейших и заслуженных политиков региона Анатолием Белоноговым

В Приамурье простились с одним из старейших и заслуженных политиков региона Анатолием Белоноговым

В ритуальном зале Амурской областной клинической больницы прошло прощание с экс-губернатором Амурской области, депутатом Законодательного Собрания четырех созывов Анатолием Белоноговым. В последний путь его провожали члены семьи, а также те, кто знал Анатолия Николаевича.

Как сообщало Амур.инфо, экс-губернатор Приамурья скончался 7 сентября, после продолжительной болезни на 81 году жизни. На сайте Законодательного собрания говорится, что Анатолий Николаевич стоял у истоков формирования законодательного (представительного) органа государственной власти в регионе, возглавлял самый первый созыв областного Совета народных депутатов. Он был награжден орденами «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством IV степени», медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», «Ветеран труда» и «За строительство БАМа».

Проститься с Анатолием Белоноговым приехали его бывшие коллеги, журналисты, делегации из разных районов области.

«Качество, которое я ценил в нем больше всего – это порядочность. Кроме этого он был профессионалом своего дела, очень грамотен в области сельского хозяйства. Он боец – когда происходил переход к рыночной экономике, он отстаивал область, соглашался не со всеми реформами, которые происходили. Но самое главное, он прекрасный человек, прекрасно подготовленный – профессионально и интеллектуально. Он очень много работал, всегда тщательно готовился ко всем заседаниям, высказывал много хороших идей, вносил поправки в законы», – поделился глава строительной компании Александр Синьков.

«Я по роду своей деятельности очень часто с ним встречался, разговаривал. Несмотря на свою занятость, он был очень открытым человеком. У меня был телефон его рабочий, когда нужно было я звонил ему и в свободное время он назначал встречу. Проблем не было, зря говорят, что он был закрытый. Наоборот, он был очень открытый человек. Анатолий Николаевич вел больше социальную политику, чем экономическую. Я до сих пор его уважаю. Долгая и светлая ему память», – сказал экс-журналист ГТРК «Амур» Николай Землянский.

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#жизнь #память

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Комментарии
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  • Свинина

    Свинина
    41 минута назад

    Катастрофически мало людей для проводов фигуры такого масштаба.

    Мыши потные, ушел человек - и сразу стал никому не нужен, был при должности ходили пресмыкались толпами.

  • V.M.

    V.M.
    22 минуты назад

    Земля пухом достойному человеку...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    21 минута назад

    Свинина

    Катастрофически мало людей для проводов фигуры такого масштаба...



    https://www.amur.info/news/2019/09/07/159605





    Официального прошания с Анатолием Николаевичем по желанию родственников не будет.



  • Свинина

    Свинина
    2 минуты назад

    ЛайКа

    Свинина

    Катастрофически мало людей для проводов фигуры такого масштаба...



    https://www.amur.info/news/2019/09/07/159605



    Официального прошания с Анатолием Николаевичем по желанию родственников не будет.





    вообще не аргумент по сути

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