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10сентября
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сегодня, 13:16 3

В благовещенском ЗАГСе снова грядет ремонт

В благовещенском ЗАГСе снова грядет ремонт
Фото: Амур.инфо

На проведение ремонта в здании отдела ЗАГС по Благовещенску и Благовещенскому району планируют потратить около 5,8 миллиона рублей. Это следует из сведений, размещенных на сайте Rts-tender.ru.

На данном сайте появилась информация о проведении электронного аукциона, чтобы определить подрядчика на выполнение работ по текущему ремонту отдела ЗАГС по Благовещенску и Благовещенскому району. Указанная начальная (максимальная) цена контракта – 5 885 399 рублей. Сам аукцион должен состояться 13 сентября. Начало работ предполагается с момента заключения контракта в течение одного дня, окончание – в течение 80 календарных дней с момента подписания соглашения.

В техническом задании на сайте указаны виды работ, которые предстоит сделать. Это, например, покрасочные работы, «устройство из искусственного камня столешницы», «облицовка искусственным камнем», «устройство покрытий из линолеума на клее», «установка радиаторов чугунных». Всего в перечне «Наименование работ и затрат» – 309 различных по содержанию пунктов.

Прежде, в 2018 году, тема ремонта ЗАГСа в Благовещенске становилась достоянием СМИ, поскольку горожане неоднозначно отзывались о выбранном дизайне. В итоге дизайн оказался иным.

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#строительство

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Комментарии
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  • Терраформер

    Терраформер
    35 минут назад



    «устройство покрытий из линолеума на клее», «установка радиаторов чугунных»



    Назад в прошлое? Мож печь в зале ожидания соорудить?

  • Myxira

    Myxira
    11 минут назад

    А нельзя вот эту стену с лестничным заворотом снести напрочь и сделать одну широкую лестницу? А стол установить напротив нее? Ну сельпо же: хлам-дизайн какой-то с кучей люстр на потолке, обилием декора на стенах, расписным окном и ковром на полу

    Чего проще: гладкие стены, широкая лестница, светлое окно в пол, высокий потолок с точечнным светом и одной стильной большой люстрой, коль уж без нее никак, наливные полы. И музыканта зашкерить, дабы не стоял инородным телом в углу зала для торжеств.

    *** ремонтируют, ремонтируют, да никак не выремонтируют...

  • inoy

    inoy
    7 минут назад

    все правильно, чем хуже материалы использовать, тем раньше потребуется ремонт, материалы будут такими же но за работу получат все, оптимизация откатов!!! сделайте фасад реально дорогой краской и забудьте про него на 10 лет, минимум.......

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