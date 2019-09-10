В благовещенском ЗАГСе снова грядет ремонт

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На данном сайте появилась информация о проведении электронного аукциона, чтобы определить подрядчика на выполнение работ по текущему ремонту отдела ЗАГС по Благовещенску и Благовещенскому району. Указанная начальная (максимальная) цена контракта – 5 885 399 рублей. Сам аукцион должен состояться 13 сентября. Начало работ предполагается с момента заключения контракта в течение одного дня, окончание – в течение 80 календарных дней с момента подписания соглашения.

В техническом задании на сайте указаны виды работ, которые предстоит сделать. Это, например, покрасочные работы, «устройство из искусственного камня столешницы», «облицовка искусственным камнем», «устройство покрытий из линолеума на клее», «установка радиаторов чугунных». Всего в перечне «Наименование работ и затрат» – 309 различных по содержанию пунктов.

Прежде, в 2018 году, тема ремонта ЗАГСа в Благовещенске становилась достоянием СМИ, поскольку горожане неоднозначно отзывались о выбранном дизайне. В итоге дизайн оказался иным.