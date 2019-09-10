На ремонт фасада здания правительства Амурской области потратят больше 5 миллионов рублей

В этом году будет отремонтирован фасад здания правительства Амурской области. На это из бюджета региона выделяют 5 миллионов 243 тысячи рублей. Такова начальная цена контракта, для заключения которого в настоящий момент ищут подрядчика. В настоящее время идет прием заявок от желающих выполнить работы, аукцион планируют провести 13 сентября.

Заказчиком выступает дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий. Это будет не капитальный, а текущий ремонт. К выполнению работ подрядчик должен будет приступить сразу с момента заключения договора, на весь ремонт дается 50 календарных дней.

Подрядчику предстоит помимо установки и разбора строительных лесов и вывоза строительного мусора произвести следующие работы: отштукатурить стены, покрыть поверхность грунтовкой, покрасить ее. Также необходимо будет заняться ремонтом оконных и дверных откосов.

Ремонт при этом не должен повлиять на основную деятельность учреждения, сообщается в документации на сайте госзакупок.