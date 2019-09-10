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10сентября
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сегодня, 13:06 7

На ремонт фасада здания правительства Амурской области потратят больше 5 миллионов рублей

В этом году будет отремонтирован фасад здания правительства Амурской области. На это из бюджета региона выделяют 5 миллионов 243 тысячи рублей. Такова начальная цена контракта, для заключения которого в настоящий момент ищут подрядчика. В настоящее время идет прием заявок от желающих выполнить работы, аукцион планируют провести 13 сентября.

Заказчиком выступает дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий. Это будет не капитальный, а текущий ремонт. К выполнению работ подрядчик должен будет приступить сразу с момента заключения договора, на весь ремонт дается 50 календарных дней.

Подрядчику предстоит помимо установки и разбора строительных лесов и вывоза строительного мусора произвести следующие работы: отштукатурить стены, покрыть поверхность грунтовкой, покрасить ее. Также необходимо будет заняться ремонтом оконных и дверных откосов.

Ремонт при этом не должен повлиять на основную деятельность учреждения, сообщается в документации на сайте госзакупок.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Хмык

    Хмык
    52 минуты назад

    Люфтганза

    не фиг-пусть сидят в таком



    Ну, 5 лямов на ремонт здания это не 40 лямов на колесовский кабинет. При том, что цены с тех пор выросли в 10 раз.



  • Хмык

    Хмык
    50 минут назад

    Люфтганза

    ЕР никогда себя не обижала



    Труш во время ремонта колесовского кабинета был в ЕР???



  • Терраформер

    Терраформер
    33 минуты назад

    Лучше бы кондеры с фасада поснимали да централизованное кондиционирование сделали.

    А то 21й век - а на фасаде "бородавки" у каждого окна. как дикари, ей богу.

  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    32 минуты назад

    Лучше бы ремонтом садиков занялись, штукатурка в садах сыпится а они фасады ремонтируют

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