В Приморье моряки спасли корейца, приплывшего на куске пенопласта (видео)

Российские моряки спасли у берегов Приморья жителя КНДР, который доплыл на куске пенопласта до границ с Россией. В воде кореец оказался из-за мощного шторма.

По предварительным данным, спасённый мужчина – рыбак, которого унесло в открытое море. По словам российских моряков, кореец пробыл в воде более десяти часов. Лодка мужчины перевернулась, и он на куске пенопласта перемещался в открытом море. После спасения путника напоили чаем.

«Его вчера передали пограничникам. По виду с рыбаком всё нормально, его вскоре отправят на родину», – рассказал РИА Новости осведомленный источник.

«Комсомольская правда» сообщает, что судно возвращалось из Охотска в порт Владивосток. В бухте Владимир капитан заметил «барахтающегося» в воде человека, который оставался на плаву лишь благодаря двум небольшим подложкам из пенопласта. Оценив ситуацию, экипаж начал незамедлительно операцию по спасению утопающего. Однако поднять иностранца на борт оказалось не просто. Кореец очень устал и не сразу смог воспользоваться спасательным кругом.