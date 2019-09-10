Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:45 0

В Благовещенске из-за перекрытия перекрестка 6 городских автобусов изменили схему движения

В Благовещенске из-за перекрытия перекрестка 6 городских автобусов изменили схему движения
Фото: pixabay.com

Во вторник, 10 сентября, в областном центре Приамурья, перекрыли для движения автотранспорта перекресток улиц 50-летия Октября и Гражданской. С 08:50 утра движение городских автобусов было организовано по временным схемам.

Маршруты №№ 22, 23, 24, 25, 31, 39 будут двигаться следующим образом: улица Магистральная – улица Островского – улица Текстильная – улица 50-летия Октября и далее по маршруту, сообщает пресс-служба городской администрации.

Места остановок для автобусов определены в следующих местах:

– по четной и нечетной сторонам улицы Магистральная в районе пересечения с улицы 50-летия Октября;

– по четной и нечетной сторонам улицы Островского в районе пересечения с улицей Гражданская;

– по четной и нечетной сторонам улицы Островского в районе пересечения с улицей Почтовая;

– по четной стороне улицы Текстильная в районе пересечения с улицей 50-летия Октября;

– по нечетной стороне улицы 50-летия Октября в районе пересечения с улицей Текстильная.

Просмотров всего: 380

#транспорт

распечатать


Общество

Активисты ОНФ отметили некоторые недочеты при ремонте благовещенских дорог
Происшествия

В Благовещенске мужчина атаковал легковой автомобиль (видео)
Общество

В регионах России появятся учебные центры ПДД для школьников
Общество

Режим ЧС снят: проезд к селам Гродеково и Волково открывают

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь