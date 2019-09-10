В Благовещенске из-за перекрытия перекрестка 6 городских автобусов изменили схему движения

Во вторник, 10 сентября, в областном центре Приамурья, перекрыли для движения автотранспорта перекресток улиц 50-летия Октября и Гражданской. С 08:50 утра движение городских автобусов было организовано по временным схемам.

Маршруты №№ 22, 23, 24, 25, 31, 39 будут двигаться следующим образом: улица Магистральная – улица Островского – улица Текстильная – улица 50-летия Октября и далее по маршруту, сообщает пресс-служба городской администрации.

Места остановок для автобусов определены в следующих местах:

– по четной и нечетной сторонам улицы Магистральная в районе пересечения с улицы 50-летия Октября;

– по четной и нечетной сторонам улицы Островского в районе пересечения с улицей Гражданская;

– по четной и нечетной сторонам улицы Островского в районе пересечения с улицей Почтовая;

– по четной стороне улицы Текстильная в районе пересечения с улицей 50-летия Октября;

– по нечетной стороне улицы 50-летия Октября в районе пересечения с улицей Текстильная.