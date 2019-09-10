В Благовещенске к зданию Пенсионного фонда съехались пожарные, полицейские, медики и кинологи (видео)

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10 сентября около 11:00 в здании амурского отделения Пенсионного фонда по улице Василенко в Благовещенске обнаружили подозрительный портфель. Об потенциально опасном предмете в полицию сообщил охранник организации.

«Позвонили люди бдительные, молодцы, увидели предмет подозрительный, сумку. Все службы отреагировали своевременно, выехали к месту», – прокомментировали в амурском МЧС.

На место выехали сотрудники всех заинтересованных служб: полицейские, пожарные, медики, кинологи. Как пояснили в городской полиции, тревога оказалась ложной. Портфель оставил один из забывчивых посетителей Пенсионного фонда.

«В 10:55 сообщение поступило от охранника о том, что оставлена сумка. Когда спецслужбы приехали, возвратился хозяин портфеля. То есть информация не подтвердилась, предмет опасности не представляет», – пояснили в полиции.