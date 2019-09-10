В Хабаровском крае после выборов партией власти стала ЛДПР

Хабаровская городская дума седьмого созыва полностью сменила состав. Подавляющее большинство мандатов – 34 из 35 – достались, по итогам голосования, кандидатам от партии ЛДПР. Оставшийся мандат получил представитель партии «Справедливая Россия».

И хотя во время предвыборного марафона были зарегистрированы многочисленные нарушения, они не повлияли на ход и итоги голосования. Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции по предварительным итогам голосования.

Председатель краевой избирательной комиссии Геннадий Накушнов рассказал, что явка избирателей составила 33,45 %.

«Жалоб и заявлений, которые требовали комиссионного рассмотрения, в краевую избирательную комиссию не поступало. Можно сделать вывод, что выборы в Хабаровском крае прошли законно и легитимно», – заявил председатель крайизбиркома Геннадий Накушнов.

В единый день голосования состоялись дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва по одномандатным округам. На них победу одержал также представитель ЛДПР Иван Пиляев. Ему отдали предпочтение 39,13% избирателей.

По итогам выборов в Законодательную думу Хабаровского края большинство мандатов также получили представители либерально-демократической партии. Окончательные итоги голосования краевой избирком объявит 11 сентября, сообщает пресс-служба Хабаровской администрации.