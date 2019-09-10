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10сентября
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сегодня, 12:18 22

В Хабаровском крае после выборов партией власти стала ЛДПР

В Хабаровском крае после выборов партией власти стала ЛДПР
Фото: khabarovskadm.ru

Хабаровская городская дума седьмого созыва полностью сменила состав. Подавляющее большинство мандатов – 34 из 35 – достались, по итогам голосования, кандидатам от партии ЛДПР. Оставшийся мандат получил представитель партии «Справедливая Россия».

И хотя во время предвыборного марафона были зарегистрированы многочисленные нарушения, они не повлияли на ход и итоги голосования. Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции по предварительным итогам голосования.

Председатель краевой избирательной комиссии Геннадий Накушнов рассказал, что явка избирателей составила 33,45 %.

«Жалоб и заявлений, которые требовали комиссионного рассмотрения, в краевую избирательную комиссию не поступало. Можно сделать вывод, что выборы в Хабаровском крае прошли законно и легитимно», – заявил председатель крайизбиркома Геннадий Накушнов.

В единый день голосования состоялись дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва по одномандатным округам. На них победу одержал также представитель ЛДПР Иван Пиляев. Ему отдали предпочтение 39,13% избирателей.

По итогам выборов в Законодательную думу Хабаровского края большинство мандатов также получили представители либерально-демократической партии. Окончательные итоги голосования краевой избирком объявит 11 сентября, сообщает пресс-служба Хабаровской администрации.

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#выборы #Дальний Восток

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Комментарии
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  • Anatolyi28loyaer

    Anatolyi28loyaer
    1 час назад

    да хоть лдпр хоть длрп, главное чтоб народу

  • Феофан Фофонович

    Феофан Фофонович
    1 час назад

    Показали путину фигу за его пенсионную реформу, молодцы Хабаровчане, когда же амурчане будут головой думать , а не сердцем?

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    любопытный эксперимент над соседями, хорошо его наблюдать с Благовещенска.

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Люфтганзаамурчанам надо 700 рублей за голос


    Амурчане не стали выбирать тех,кто хамит на форуме.А про 700-это ты сам давал по 500 а требовали 700 штоле?

  • Ян80

    Ян80
    1 час назад

    Люфтганза

    край где народ сделал правильный выбор!



    Неправильный выбор сделала ЛДПР на выборах губернатора в прошлом году, заключив позорный договорняк с ЕР.

    Губернатор Орлов= Абрамов в СФ + Кузьмин в ГД ( ЕР даже своего кандидата в ГД не выставляла на радостях что ЛДПР продалась)

    У Абрамова шансы стать губернатором АО были выше чем у Фургала в ХК, но он предпочел "законотворческую деятельность" (так ТРуш писал). Этим договорняком ЛДПР предала своих избирателей в АО, теперь пожинают плоды своего предательства. Вернуть уважение и доверие избирателей теперь будет нелегко, если вообще это возможно с этим составом ЛДПР в АО.

    А Фургал конечно личность харизматичная и не трусливая, ЛДПР в ХК реально работает (а не разводит срач на форумах) и поэтому одержала убедительную победу на выборах всех уровней.

  • Хмык

    Хмык
    56 минут назад

    oenesterov

    любопытный эксперимент над соседями, хорошо его наблюдать с Благовещенска.



    Думаю, что будет над чем поржать.



  • ЛайКа

    ЛайКа
    53 минуты назад

    Ян80

    Неправильный выбор сделала ЛДПР на выборах губернатора в прошлом году, заключив позорный договорняк с ЕР.

    Губернатор Орлов= Абрамов в СФ + Кузьмин в ГД ( ЕР даже своего кандидата в ГД не выставляла на радостях что ЛДПР продалась)

    У Абрамова шансы стать губернатором АО были выше чем у Фургала в ХК, но он предпочел "законотворческую деятельность" (так ТРуш писал). Этим договорняком ЛДПР предала своих избирателей в АО, теперь пожинают плоды своего предательства. Вернуть уважение и доверие избирателей теперь будет нелегко, если вообще это возможно с этим составом ЛДПР в АО.

    А Фургал конечно личность харизматичная и не трусливая, ЛДПР в ХК реально работает (а не разводит срач на форумах) и поэтому одержала убедительную победу на выборах всех уровней.



    Будто мои мысли прочитали

  • Ян80

    Ян80
    50 минут назад

    Люфтганза

    у Абрамова больше опыта в законодательной деятельности-кроме этого Орлов слёзно просил дать порулить-мы все видим что из этого получается-то пожары -то наводнение-то чума



    Вы это серьезно!? Это ваш уровень политической борьбы?!

    Теперь ЛДПР только и остается "слёзно просить" ЕР чтобы вообще остаться в органах законодательной власти, потому что избирателей своих потеряла. Но ЕР не настолько тупая партия)))

  • Свинина

    Свинина
    49 минут назад

    Феофан Фофонович

    Показали путину фигу за его пенсионную реформу,



    а что ваши клоуны из лдпр всем составом не голосовали против пенсонной реформы то?

    ссались?

  • Ян80

    Ян80
    42 минуты назад

    Люфтганза

    конечно ЕР умная партия за 700 рублей



    После предательства ЛДПР своих избирателей В АО от вас ни один, уважающий себя, кандидат баллотироваться не будет.

    И денег вам на выборы никто не даст с таким уровнем работы ячейки ЛДПР в АО. Остается только "слезно просить" пощады у ЕР.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    41 минута назад

    Ян80

    Люфтганза

    край где народ сделал правильный выбор!



    Неправильный выбор сделала ЛДПР на выборах губернатора в прошлом году, заключив позорный договорняк с ЕР.

    Губернатор Орлов= Абрамов в СФ + Кузьмин в ГД ( ЕР даже своего кандидата в ГД не выставляла на радостях что ЛДПР продалась)

    У Абрамова шансы стать губернатором АО были выше чем у Фургала в ХК, но он предпочел "законотворческую деятельность" (так ТРуш писал). Этим договорняком ЛДПР предала своих избирателей в АО, теперь пожинают плоды своего предательства. Вернуть уважение и доверие избирателей теперь будет нелегко, если вообще это возможно с этим составом ЛДПР в АО.

    А Фургал конечно личность харизматичная и не трусливая, ЛДПР в ХК реально работает (а не разводит срач на форумах) и поэтому одержала убедительную победу на выборах всех уровней.



    Напомни, ты включился в борьбу плечом к плечу несколько лет назад? А на митинг в поддержку ЛДПР пришёл, когда Козлова затащили в кресло губернатора? Сколкьо митингов посетил, а был ли на публичных слушаниях по выборам в гордуму чтобы Едросы не смогли протащить своих подельников в депутаты?..

    Аналитег-разоблачитель. ЛДПР увеличило своё присутствие в муниципалитетах. Теперь нам НЕ НУЖНО кланяться в ноги едродепутатам чтоыб ПРОЙТИ муниципальный фильтр. Прикинь? но на выборах ты сам и тебе подобные опять прижмут задницу к дивану и СТРУСЯТ прийти на участки, и всё решат алкаши.

  • Ян80

    Ян80
    31 минута назад

    Сергей Труш

    Ян80

    Люфтганза

    край где народ сделал правильный выбор!



    Неправильный выбор сделала ЛДПР на выборах губернатора в прошлом году, заключив позорный договорняк с ЕР.

    Губернатор Орлов= Абрамов в СФ + Кузьмин в ГД ( ЕР даже своего кандидата в ГД не выставляла на радостях что ЛДПР продалась)

    У Абрамова шансы стать губернатором АО были выше чем у Фургала в ХК, но он предпочел "законотворческую деятельность" (так ТРуш писал). Этим договорняком ЛДПР предала своих избирателей в АО, теперь пожинают плоды своего предательства. Вернуть уважение и доверие избирателей теперь будет нелегко, если вообще это возможно с этим составом ЛДПР в АО.

    А Фургал конечно личность харизматичная и не трусливая, ЛДПР в ХК реально работает (а не разводит срач на форумах) и поэтому одержала убедительную победу на выборах всех уровней.



    Напомни, ты включился в борьбу плечом к плечу несколько лет назад? А на митинг в поддержку ЛДПР пришёл, когда Козлова затащили в кресло губернатора? Сколкьо митингов посетил, а был ли на публичных слушаниях по выборам в гордуму чтобы Едросы не смогли протащить своих подельников в депутаты?..

    Аналитег-разоблачитель. ЛДПР увеличило своё присутствие в муниципалитетах. Теперь нам НЕ НУЖНО кланяться в ноги едродепутатам чтоыб ПРОЙТИ муниципальный фильтр. Прикинь? но на выборах ты сам и тебе подобные опять прижмут задницу к дивану и СТРУСЯТ прийти на участки, и всё решат алкаши.



    Вы меня с кем то путаете. Я не являюсь членом ни одной партии, чтобы "бороться плечом к плечу".

    Да и с кем "плечом к плечу бороться"!? С продажной ЛДПР!? Так у меня другие принципы, я не продаюсь.

    P.S. Участвую во всех выборах. За ЕР не голосую. В Благовещенскую Думу избран один член ЛДПР--- это увеличение присутствия ЛДПР в муципалитете?

  • Ян80

    Ян80
    21 минута назад

    Люфтганза

    Ян портит бюллетени на выборах



    Просто ума палата!))))))))))))

    Побольше таких друзей ЛДПР и врагов не надо. Уровень дискуссии ниже плинтуса. Закрывайте свою шарашку в АО, толку от вас всё равно не будет.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    18 минут назад

    Ян80

    Сергей Труш

    Ян80

    Люфтганза

    край где народ сделал правильный выбор!



    Неправильный выбор сделала ЛДПР на выборах губернатора в прошлом году, заключив позорный договорняк с ЕР.

    Губернатор Орлов= Абрамов в СФ + Кузьмин в ГД ( ЕР даже своего кандидата в ГД не выставляла на радостях что ЛДПР продалась)

    У Абрамова шансы стать губернатором АО были выше чем у Фургала в ХК, но он предпочел "законотворческую деятельность" (так ТРуш писал). Этим договорняком ЛДПР предала своих избирателей в АО, теперь пожинают плоды своего предательства. Вернуть уважение и доверие избирателей теперь будет нелегко, если вообще это возможно с этим составом ЛДПР в АО.

    А Фургал конечно личность харизматичная и не трусливая, ЛДПР в ХК реально работает (а не разводит срач на форумах) и поэтому одержала убедительную победу на выборах всех уровней.



    Напомни, ты включился в борьбу плечом к плечу несколько лет назад? А на митинг в поддержку ЛДПР пришёл, когда Козлова затащили в кресло губернатора? Сколкьо митингов посетил, а был ли на публичных слушаниях по выборам в гордуму чтобы Едросы не смогли протащить своих подельников в депутаты?..

    Аналитег-разоблачитель. ЛДПР увеличило своё присутствие в муниципалитетах. Теперь нам НЕ НУЖНО кланяться в ноги едродепутатам чтоыб ПРОЙТИ муниципальный фильтр. Прикинь? но на выборах ты сам и тебе подобные опять прижмут задницу к дивану и СТРУСЯТ прийти на участки, и всё решат алкаши.



    Вы меня с кем то путаете. Я не являюсь членом ни одной партии, чтобы "бороться плечом к плечу".

    Да и с кем "плечом к плечу бороться"!? С продажной ЛДПР!? Так у меня другие принципы, я не продаюсь.

    P.S. Участвую во всех выборах. За ЕР не голосую. В Благовещенскую Думу избран один член ЛДПР--- это увеличение присутствия ЛДПР в муципалитете?



    На выборах в прошлом году ЛДПР увеличило присутствие в муниципалителоах, в этом году всякие ублюдки трусливые топили за одномандатку а прочие граждане НЕ ПРИШЛИ на публичные слушания отстаивать право выбора по партиям, хотя мы призывали к недопущению пересмотра порядка формирования Думы. мы предупреждали, что это позволит единоросам спрятаться и пролезть. а ЧТО писали оппоненты?

    Да и вот ЭТО шедеврально "Я не являюсь членом ни одной партии, чтобы "бороться плечом к плечу"." тут пОЛНО таких, которые никем не являются и по тому в борьбу не лезуть но говном из-за угла швырнуть хотят. Злюсь я? да, и очень сильно, на трусливых оппонентов, которые только и могут что кидаться говном из-за угла.

  • qwer237-1

    qwer237-1
    16 минут назад

    Люфтганза

    Ян портит бюллетени на выборах



    А в авиакомпании санитарный день.

  • postal

    postal
    15 минут назад

    Люфтганзаженой своей командуй-а мы голосуем за ЛДПР


    Это еще в Москве про ваши выходки не знают.Благодаря вот таким деятелям как ты от рейтинга вашей партии в области почти ничего не осталось.

  • Ян80

    Ян80
    15 минут назад

    Люфтганза

    женой своей командуй-а мы голосуем за ЛДПР



    Убийственный аргумент!!!))) Я сдаюсь!!! А то стану таким же тупым от общения с вами.

    Не отвечайте мне больше пожалуйста. Не хотелось бы совсем разочаровываться в ЛДПР, тем более я знаю что там есть и другие (умные) люди. ХК тому яркий пример.

  • qwer237-1

    qwer237-1
    11 минут назад

    postal

    Люфтганза

    женой своей командуй-а мы голосуем за ЛДПР



    Это еще в Москве про ваши выходки не знают.Благодаря вот таким деятелям как ты от рейтинга вашей партии в области почти ничего не осталось.


    стабильные 25 процентов люмпенов и алкашни страны=электорат Жириновского был и будет,лично знаком с несколькими.

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    7 минут назад

    А где Ядро? Как-то даже скучно...

  • Ян80

    Ян80
    7 минут назад

    Сергей Труш

    Ян80

    Сергей Труш

    Ян80

    Люфтганза

    край где народ сделал правильный выбор!



    Неправильный выбор сделала ЛДПР на выборах губернатора в прошлом году, заключив позорный договорняк с ЕР.

    Губернатор Орлов= Абрамов в СФ + Кузьмин в ГД ( ЕР даже своего кандидата в ГД не выставляла на радостях что ЛДПР продалась)

    У Абрамова шансы стать губернатором АО были выше чем у Фургала в ХК, но он предпочел "законотворческую деятельность" (так ТРуш писал). Этим договорняком ЛДПР предала своих избирателей в АО, теперь пожинают плоды своего предательства. Вернуть уважение и доверие избирателей теперь будет нелегко, если вообще это возможно с этим составом ЛДПР в АО.

    А Фургал конечно личность харизматичная и не трусливая, ЛДПР в ХК реально работает (а не разводит срач на форумах) и поэтому одержала убедительную победу на выборах всех уровней.



    Напомни, ты включился в борьбу плечом к плечу несколько лет назад? А на митинг в поддержку ЛДПР пришёл, когда Козлова затащили в кресло губернатора? Сколкьо митингов посетил, а был ли на публичных слушаниях по выборам в гордуму чтобы Едросы не смогли протащить своих подельников в депутаты?..

    Аналитег-разоблачитель. ЛДПР увеличило своё присутствие в муниципалитетах. Теперь нам НЕ НУЖНО кланяться в ноги едродепутатам чтоыб ПРОЙТИ муниципальный фильтр. Прикинь? но на выборах ты сам и тебе подобные опять прижмут задницу к дивану и СТРУСЯТ прийти на участки, и всё решат алкаши.



    Вы меня с кем то путаете. Я не являюсь членом ни одной партии, чтобы "бороться плечом к плечу".

    Да и с кем "плечом к плечу бороться"!? С продажной ЛДПР!? Так у меня другие принципы, я не продаюсь.

    P.S. Участвую во всех выборах. За ЕР не голосую. В Благовещенскую Думу избран один член ЛДПР--- это увеличение присутствия ЛДПР в муципалитете?



    На выборах в прошлом году ЛДПР увеличило присутствие в муниципалителоах, в этом году всякие ублюдки трусливые топили за одномандатку а прочие граждане НЕ ПРИШЛИ на публичные слушания отстаивать право выбора по партиям, хотя мы призывали к недопущению пересмотра порядка формирования Думы. мы предупреждали, что это позволит единоросам спрятаться и пролезть. а ЧТО писали оппоненты?

    Да и вот ЭТО шедеврально "Я не являюсь членом ни одной партии, чтобы "бороться плечом к плечу"." тут пОЛНО таких, которые никем не являются и по тому в борьбу не лезуть но говном из-за угла швырнуть хотят. Злюсь я? да, и очень сильно, на трусливых оппонентов, которые только и могут что кидаться говном из-за угла.



    Вы еще 90-е годы вспомните! Прошлый год уже прошел! И именно ваши прошлогоднее предательство сейчас даёт о себе знать. Сейчас вы уже никому не интересны, ни избирателям, ни конкурентам.

    Говном кидаться не мой стиль, скорее ваш. И на горькую правду вам просто нечем ответить. А трусы, они сейчас в Москве на теплых местах сидят. А вы здесь пытаетесь их покрывать. Мне то понятно, что с Трушем по поводу "договорняка" с ЕР никто не советовался. Хотя он тоже поимел с этого, стал депутатом ЗК АО и по совместительству помощником сенатора-труса.

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    6 минут назад

    А где Ядро? Как-то даже скучно...

  • qwer237-1

    qwer237-1
    6 минут назад

    Светослав Ильиных

    А где Ядро? Как-то даже скучно...



    были с утра.

    обмывают удачу,наверно.сейчас

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