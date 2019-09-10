В Благовещенске мужчина атаковал легковой автомобиль (видео)

Фото: кадр видео

В Благовещенске вечером 7 сентября случилось происшествие возле одного из домов по улице Василенко. Мужчина атаковал легковой автомобиль своего соседа. Произошедшее попало на видео.

«У меня с его женой произошел небольшой конфликт по поводу того, что она не пропустила меня по помехе справа во дворе (оба управляли автомобилями – Прим. ред.). Я сильно торопился и оставил ей свои данные, чтобы потом обсудить случившееся», – объяснил ИА «Амур.инфо» владелец атакованной машины.

В дальнейшем последовало то, что видно на видео. «Он [муж женщины, с которой возник конфликт] пришел поговорить по-мужски, как он сказал. С ходу начал крушить машину», – говорит владелец авто. Предполагалось, что мужчина, заслышав сработавшую сигнализацию, выйдет из дома. Так и произошло – и «разборки» продолжились. Конфликт с женой соседа, которая также находилась там, удалось решить словесно, он был исчерпан, отмечает собеседник агентства, однако сосед останавливаться не собирался. Он, утверждает горожанин, угрожал и ему, и его жене, которая также вышла на улицу. А жена, со слов собеседника, является кормящей матерью, у нее двухмесячный ребенок.

Автомобиль в результате атаки соседа получил повреждения – это видно на фото. Сейчас произошедшим занимается полиция, возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», отметил собеседник.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» подтвердили, что в полицию поступило заявление по факту повреждения автомобиля. Сейчас сотрудники полиции разбираются в произошедшем. Предварительно установлено, что между двумя гражданами случился конфликт, в результате чего один повредил другому машину. Идет проверка и уголовное дело пока не возбуждалось, уточнили в ведомстве.