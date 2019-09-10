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В Приамурье больше 20 пар зарегистрировали брак в «красивую дату» – 09.09.2019

В Приамурье больше 20 пар зарегистрировали брак в «красивую дату» – 09.09.2019

В понедельник, 9 сентября, в Амурской области сделали дополнительный день для регистрации брака. На этот день выпала так называемая «красивая дата», которая привлекла молодоженов, желающих расписаться 09.09.2019. Всего таких желающих оказалось более 20 пар, из них 14 – в Благовещенске.

«Красивые даты» всегда пользуются популярностью у молодоженов. Ради таких дат амурское управление ЗАГС меняет график работы и регистрирует пары в дополнительные дни.

«Как правило, про такие даты сами новобрачные спрашивают, интересуются, можно ли зарегистрировать брак в тот или иной день, если на него выпадает "красивая дата". Еще у нас есть сайт и в соцсетях странички, там мы оповещаем о таких датах и приглашаем пары к регистрации. Если день не приемный, но дата "красивая", то меняем график», – рассказали в ЗАГСе.

Следующая «красивая дата», на которую записываются влюбленные – 19.09.2019. Уже заявлено 50 пар. Также активно подают заявления на 19 октября и 19 ноября 2019 года.

«Конечно, молодоженам хочется, чтобы их день был особенным во всем. Но самое главное – не дата регистрации брака, а любовь и взаимопонимание. Мы всегда напоминаем, что счастье семьи зависит не от "красивой даты", а от того, как сложатся их отношения», – добавили в ЗАГСе.

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#жизнь

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