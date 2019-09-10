Благовещенец украл у китайца 5 миллионов рублей

В Благовещенске осудили жителя, который ограбил гражданина КНР. Преступление он совершил в декабре 2017 года вместе с подельником, которого так и не удалось установить.

В суде было установлено, что двое мужчин во дворе дома по улице Октябрьская Благовещенска увидели гражданина КНР около автомобиля марки «Toyota». Они знали, что у жителя Поднебесной в сумке есть деньги.

Горожанин и еще один человек, который в деле фигурирует как «неустановленное лицо» подошли к машине, куда уже сел китаец, положив сумку с деньгами на переднее пассажирское сиденье.

Неизвестный открыл дверь, и распылил жертве в лицо струю из газового баллончика. Второй мужчина, которого позднее удалось задержать, открыл дверь машины и забрал сумку с деньгами, в которой находилось 5 миллионов рублей. Похищенную сумку оценили еще в 3 тысячи рублей.

Обвиняемый вину свою не признал, однако, суд посчитал, что доказательств против него достаточно. Его осудили по пункту «б» части 3 статьи 161 УК РФ «Грабеж», и назначить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также постановлено взыскать с него в пользу потерпевшего в счет возмещения причиненного материального ущерба 5 003 000 рублей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.