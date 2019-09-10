Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:33 3

В Благовещенске будут судить участника жесткого ДТП под Новинкой, где погибли и пострадали люди

В Благовещенске будут судить участника жесткого ДТП под Новинкой, где погибли и пострадали люди
Фото: Амур.инфо

Участника жесткого ДТП, которое произошло 22 марта под селом Новинка Благовещенского района, где погибли и пострадали люди, будут судить. По версии следствия, пьяный водитель уснул за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с 4 автомобилями. Его могут лишить свободы на срок до 9 лет.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором Благовещенска и направлено в суд. Обвиняемый находится под стражей.

В ходе расследования установлено, что водитель Тойота Марк 2, находясь в состоянии алкогольного опьянения уснул за рулем, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с 4 движущимися во встречном направлении транспортными средствами. В результате аварии один из автомобилей загорелся. Его водитель – женщина 1985 года рождения –, а также пассажир Тойоты Марк 2 – мужчина 1978 года рождения – от полученных травм скончались на месте. Пассажиры третьего автомобиля – женщина 1984 года рождения и девочка 2007 года рождения получили телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

23 марта СЧ СУ УМВД России по Амурской области было возбуждено уголовное дело. После проведения ряда следственных действий и экспертиз, действия водителя были квалифицированы по части 6 статьи 264 УК РФ – Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет. сообщает амурское УМВД.

Как ранее сообщало Амур.инфо, авария произошла на 39 километре автодороги Благовещенск – Свободный. Тогда участники аварии устроили драку. По словам очевидцев, избивали водителя, от которого «сильно тянуло перегаром». Зачинщиков потасовки усмиряли полицейские.

Просмотров всего: 425

#дети #ДТП #происшествия #суды

распечатать


Происшествия

Пенсионные накопления амурчан незаконно перевели в НПФ
Происшествия

Экс-главу амурского поселка, который отдал социальное жилье своей дочери, будут судить

Общество

В регионах России появятся учебные центры ПДД для школьников
В России и мире

Россиянка утопила двоих детей, привязав к себе
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Kadet_84

    Kadet_84
    19 минут назад

    До 9??? А почему не до 15, как предусмотренно правилами за "пьяное" ДТП с двумя и более погибшими?

  • Karagach

    Karagach
    15 минут назад

    Скорее всего потому, что он совершило преступление до ужесточения закона. А закон обратной силы не имеет и к сожалению на этого мудака это тоже распространяется.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 минута назад

    А жаль... Общество нужно надолго избавлять от подобных ушлепков...

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь