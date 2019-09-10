В Благовещенске будут судить участника жесткого ДТП под Новинкой, где погибли и пострадали люди

Фото: Амур.инфо

Участника жесткого ДТП, которое произошло 22 марта под селом Новинка Благовещенского района, где погибли и пострадали люди, будут судить. По версии следствия, пьяный водитель уснул за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с 4 автомобилями. Его могут лишить свободы на срок до 9 лет.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором Благовещенска и направлено в суд. Обвиняемый находится под стражей.

В ходе расследования установлено, что водитель Тойота Марк 2, находясь в состоянии алкогольного опьянения уснул за рулем, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с 4 движущимися во встречном направлении транспортными средствами. В результате аварии один из автомобилей загорелся. Его водитель – женщина 1985 года рождения –, а также пассажир Тойоты Марк 2 – мужчина 1978 года рождения – от полученных травм скончались на месте. Пассажиры третьего автомобиля – женщина 1984 года рождения и девочка 2007 года рождения получили телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

23 марта СЧ СУ УМВД России по Амурской области было возбуждено уголовное дело. После проведения ряда следственных действий и экспертиз, действия водителя были квалифицированы по части 6 статьи 264 УК РФ – Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет. сообщает амурское УМВД.

Как ранее сообщало Амур.инфо, авария произошла на 39 километре автодороги Благовещенск – Свободный. Тогда участники аварии устроили драку. По словам очевидцев, избивали водителя, от которого «сильно тянуло перегаром». Зачинщиков потасовки усмиряли полицейские.