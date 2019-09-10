Благовещенские футболисты не смогли забить ни одного гола белогорцам

Фото: администрация Белогорска

Футбольный клуб «Белогорец» вновь одержал победу над командой «Благовещенск-М». Игра прошла в рамках чемпионата Амурской области по футболу 8 сентября. Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу ФК “Белогорец”.

«С первых минут начали вести счет. Первый гол забил на 2 минуте матча Павел Ковальчук, – рассказал директор школы футбола «Белогорец» Егор Меркулов. – Игра была очень интересной. Играли уверенно. Болельщики нас очень поддерживали. 4 мяча на 12, 37, 64 и 74 минуте забил Игорь Мусеридзе. Николай Шабонин забил гол в ворота соперников на 67 минуте и на 86 минуте мяч реализовал Антон Рухман».

Следующая игра ФК “Белогорец” состоится 29 сентября в Благовещенске с командой «Динамо». Она станет заключительной в сезоне.

В настоящее время ФК “Белогорец” занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 27 очков и забив 39 голов. Большую часть мячей (13) реализовал Николай Шабонин, Игорь Мусеридзе забил 12 голов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.