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10сентября
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сегодня, 10:29 2

Благовещенские футболисты не смогли забить ни одного гола белогорцам

Благовещенские футболисты не смогли забить ни одного гола белогорцам
Фото: администрация Белогорска

Футбольный клуб «Белогорец» вновь одержал победу над командой «Благовещенск-М». Игра прошла в рамках чемпионата Амурской области по футболу 8 сентября. Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу ФК “Белогорец”.

«С первых минут начали вести счет. Первый гол забил на 2 минуте матча Павел Ковальчук, – рассказал директор школы футбола «Белогорец» Егор Меркулов. – Игра была очень интересной. Играли уверенно. Болельщики нас очень поддерживали. 4 мяча на 12, 37, 64 и 74 минуте забил Игорь Мусеридзе. Николай Шабонин забил гол в ворота соперников на 67 минуте и на 86 минуте мяч реализовал Антон Рухман».

Следующая игра ФК “Белогорец” состоится 29 сентября в Благовещенске с командой «Динамо». Она станет заключительной в сезоне.

В настоящее время ФК “Белогорец” занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 27 очков и забив 39 голов. Большую часть мячей (13) реализовал Николай Шабонин, Игорь Мусеридзе забил 12 голов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #спорт

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Комментарии
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  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    42 минуты назад

    Это было так неожиданно, кто б подумал

  • Васян&Пупкин

    Васян&Пупкин
    2 минуты назад

    не говори, обыграть молодежку возрастом 15-17 лет....

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