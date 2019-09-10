Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске»: участие Амурского областного театра кукол в федеральном проекте

10 сентября в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» гостем студии станет заместитель директора Амурского областного театра кукол Анна Фёдорова. С ней поговорят об участии театра в федеральном проекте «Большие гастроли». Ведущие дневного эфира Михаил Митрофанов и Алексей Воскобойников

В вечернем эфире выйдет очередной выпуск программы «Слава блогу!». Гость программы Сергей Труш расскажет ведущей Татьяне Удаловой о том, как его дизайнерский блог стал политическим.

Утренний эфир «Эха» вещает с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам); дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням); вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в инстаграм-аккаунте Благовещенского «Эха».