Пенсионные накопления амурчан незаконно перевели в НПФ

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Пенсионные накопления ряда жителей Амурской области были незаконно переведены в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничеств.

Так, прокуратура Благовещенска провела проверку. Установлено, что от имени ряда граждан были составлены заявления о досрочном переходе из Пенсионного фонда РФ в негосударственный пенсионный фонд, заключены договоры об обязательном пенсионном страховании. Вследствие этого средства пенсионных накоплений, принадлежащих гражданам, переведены в НПФ.

Как сообщает прокуратура Амурской области, при этом заявления о досрочном переходе зарегистрированы и обработаны в отделении ПФР в Москве и Московской области, договоры об обязательном пенсионном страховании приняты и обработаны в ОПФР по Республике Башкортостан. В то же время пострадавшие граждане сообщили, что, будучи зарегистрированными и фактически проживая в Благовещенске Амурской области, в указанный период времени территорию Москвы и Московской области не посещали, заявление о переводе пенсии в НПФ не подписывали, намерений перевести средства накоплений другому страховщику не имели, согласие на обработку персональных данных также не давали.

По итогам поверки прокурором Благовещенска вынесены постановления в прядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ, которые направлены в МО МВД России «Благовещенский» для решения вопроса об уголовном преследовании. МО МВД России «Благовещенский» 6 сентября возбуждено четыре уголовных дела по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Кроме того, в прокуратуру Бурейского района поступило обращение жителя района о том, что неустановленным лицом без его согласия были переведены денежные средства из одного пенсионного фонда в другой. Проведенная проверка установила, что амурчанин в 2015 году перевел свои накопления из Пенсионного фонда РФ в негосударственный пенсионный фонд. Однако в 2017 году неустановленное лицо, на основании якобы составленного им заявления о досрочном переходе из указанного фонда, перевело принадлежащие пенсионеру деньги в негосударственный пенсионный фонд.

Прокурор Бурейского района вынес постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования – для решения вопроса о возбуждении уголовного преследования. 6 сентября следователем СО МОМВД России «Бурейский» было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).