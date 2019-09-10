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10сентября
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Экс-главу амурского поселка, который отдал социальное жилье своей дочери, будут судить

Экс-главу амурского поселка, который отдал социальное жилье своей дочери, будут судить
Фото: pixabay.com

Бывшего главу поселка Уруша Сковородинского района обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2012 году экс-глава предоставил своей дочери квартиру по договору социального найма. В 2016 году дочь обвиняемого жилье приватизировала.

При этом женщина в не была признана малоимущей и нуждающейся в улучшении жилищных условий. В очереди граждан на получение жилья по соцнайму она также не состояла.

Как полагает следствие, действия экс-главы повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье по договору социального найма, имеющих права на получение указанного жилого помещения, но его не получивших, а также нарушение охраняемых законом интересов общества или государства, в части дискредитации органов власти.

Во время предварительного следствия квартиру вернули в муниципальную собственность. Уголовное дело направлено в суд.

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