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10сентября
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Кошки давно облюбовали наш дом: благовещенка жалуется на засилье мышей в квартире

Кошки давно облюбовали наш дом: благовещенка жалуется на засилье мышей в квартире
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске в одном из многоквартирных домов по улице Островского завелись мыши. Об этом в редакцию ИА «Амур.инфо» сообщила женщина, проживающая в этом доме и страдающая от засилья грызунов. В первый раз переносчика инфекций благовещенка обнаружила в туалете, во второй – уже в детской комнате.

При этом, со слов амурчанки, в 20 числах августа, как только она обнаружила присутствие в квартире нежелательных гостей, сразу обратилась с этой проблемой в управляющую компанию, но служба дезинфекции проблемный дом так и не посетила.

Решить проблему благовещенке обещали в течение 10 дней обещали. Женщина боится за здоровье и психологическое состояние своих детей.

«Уже три недели воюю с управляющей компанией. Говорю им, что надо мышек потравить. Отвечают, что нужно счёт выставить, позвоните через неделю. Жду. Тем временем эти твари божьи лезут из туалета, точнее из доступа к трубам, а кошки давно облюбовали наш дом. После обещания уладить вопрос через 10 дней, я доверчиво заклеила скотчем то, что могла. Я понимаю, что мышь при желании может прогрызть 5 миллиметров стали, но искренне надеялась, что ее это остановит. Не остановило. Это действительно проблема, у меня двое маленьких детей. Поймали мышонка, теоретически у него как минимум 5-9 братьев, и где-то бродит злая мать», – рассказала благовещенка.

В управляющей компании «Благовещенская Управляющая Компания» информационному агентству пояснили, что заявка на дезинфекцию помещений в этом доме поступила 6 сентября, ранее подобных обращений из этой квартиры не поступало. Когда проблема будет решена в управляющей компании сообщить затруднились, так как, сроки устранения работы от управляйки не зависят.

«9 сентября в первой половине счет выписан, его оплачивают, работаем. Определенной даты нет, потому что «АмурДез» работает по поступлению денег, как только средства поступают на счет, они отрабатывают, акты нам привозят под подпись», – прокомментировали в управляющей компании.

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#животные #ЖКХ

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Комментарии
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  • Н.В.

    Н.В.
    45 минут назад

    можно ведь и самой потравить, отрава для мышей во многих магазинах продается , и стоит не дорого

  • NK

    NK
    41 минута назад

    Интересно, есть вроде стереотип про русских, что они всё норовят сами делать, этакие D.I.Y. Врут, значит. Ловить безжалостно, они скоро переведутся или банально к соседям уйдут, запомнят, что здесь "хозяева жадные и злые" :) Осень, всегда мыши в дома, на зимние квартиры кочуют. Раньше ещё и тараканы возвращались, ну, это давно было, вы не помните.

  • invv

    invv
    35 минут назад

    А еще лучше - завести кошку, это самая лучшая модель мышеловки. Да и не будут мыши жить там, где пахнет котом.

  • мыжго

    мыжго
    4 минуты назад

    Всегда было и будет, что мыши осенью перебираются с полей поближе к теплу.

    Соболезную психическому состоянию детей - оно явно давно было выведено из строя истеричной яжематерью..

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