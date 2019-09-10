У студентов Приамурья выросла стипендия – на 4,3 %
У студентов Амурской области выросла стипендия – рост составил 4,3 %. Изменение коснулось как академических, так и социальных стипендий. В силу оно вступило с начала нового учебного года.
Для студентов колледжей и техникумов, обучающихся на территории южных районов, академическая стипендия теперь составляет 687,55 рубля в месяц, социальная – 1 031,33. На территории северных муниципалитетов – 899,12 и 1348,66 рубля соответственно, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
Последний раз стипендия амурских студентов поднималась в сентябре 2018 года. Тогда увеличение составило 4 %.
На сегодняшний в день в Приамурье работают 17 организаций среднего профессионального образования, в которых обучаются более 20 тысяч студентов.
Просмотров всего: 678
#образование #студенты #финансы