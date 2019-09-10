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10сентября
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сегодня, 09:09 5

У студентов Приамурья выросла стипендия – на 4,3 %

У студентов Приамурья выросла стипендия – на 4,3 %
Фото: pixabay.com

У студентов Амурской области выросла стипендия – рост составил 4,3 %. Изменение коснулось как академических, так и социальных стипендий. В силу оно вступило с начала нового учебного года.

Для студентов колледжей и техникумов, обучающихся на территории южных районов, академическая стипендия теперь составляет 687,55 рубля в месяц, социальная – 1 031,33. На территории северных муниципалитетов – 899,12 и 1348,66 рубля соответственно, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Последний раз стипендия амурских студентов поднималась в сентябре 2018 года. Тогда увеличение составило 4 %.

На сегодняшний в день в Приамурье работают 17 организаций среднего профессионального образования, в которых обучаются более 20 тысяч студентов.

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#образование #студенты #финансы

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Комментарии
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  • Люфтганза

    Люфтганза
    2 часа назад

    лучше бы не позорились с копейками

  • Max412

    Max412
    1 час назад

    Губернатора, министров образования и финансов перевести на весь учебный год на такое обеспечение.

    ...Хотя для Орлова ничего не поменяется))) Он и в студенчестве не ходил на занятия, а барыжил))) Дудушка же ректор) Кто внучку зачет не поставит?)))

  • Ageo

    Ageo
    58 минут назад

    даже на автобус на месяц не хватит, чтобы на учебу ездить по городу

  • full

    full
    46 минут назад

    Ппц, дожили. Роисся - вперде!

  • Landyush

    Landyush
    8 минут назад

    Ой да ладно вам! Если учится на отлично, стремится, участвовать в конференциях, выигрывать гранты, то можно и очень даже хорошо получать! Не по наслышке знаю! Умницы-разумницы получают иногда даже больше, чем преподаватели! Так что работайте, учитесь, стремитесь!

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