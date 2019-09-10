Амурчане напишут итоговое сочинение 4 декабря

Фото: пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах утверждены пять открытых направлений тем сочинения на 2019/20 учебный год. Это «Война и мир» – к 150-летию великой книги, «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она».

Комплекты тем итогового сочинения для различных регионов станут известны за 15 минут до его начала по местному времени, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Оценивается оно по системе «зачет»/«незачет». Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения. Итоговое сочинение по желанию могут написать и выпускники прошлых лет для представления его результатов при поступлении в вузы. При этом в вузы они смогут представить итоговое сочинение только текущего года, а сочинение прошлого года аннулируется.

Итоговое сочинение, в случае представления его при приеме на обучение в вузы, действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания. Основной срок написания итогового сочинения в текущем учебном году – 4 декабря 2019 года. Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат «незачет», не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут написать сочинение в дополнительные сроки – 5 февраля и 6 мая 2020 года. Комплекты тем итогового сочинения для различных регионов за 15 минут до его начала по местному времени будут размещены на официальном информационном портале единого государственного экзамена (ЕГЭ). Работа над сочинением начинается в 10 утра по местному времени. Заявления на участие в итоговом сочинении подаются не позднее, чем за две недели до его проведения. Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников с ОВЗ она увеличивается на 1,5 часа (по личному заявлению).

Места проведения итогового сочинения (изложения) оборудуются металлоискателями, средствами видеонаблюдения и средствами подавления сигналов мобильной связи. В местах проведения итогового сочинения в день его написания могут присутствовать общественные наблюдатели, представители СМИ и должностные лица Рособрнадзора.

Во время написания итогового сочинения (изложения) участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, собственные орфографические и толковые словари. Также участники не имеют права пользоваться текстами литературных источников. Участники, нарушившие данные правила, удаляются с итогового сочинения (изложения).