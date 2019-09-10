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Местами пройдут слабые дожди: прогноз погоды в Приамурье на 10 сентября

Местами пройдут слабые дожди: прогноз погоды в Приамурье на 10 сентября
Фото: pixabay.com

10 сентября в южных и центральных районах Амурской области синоптики прогнозируют переменную облачность, местами пройдет слабый дождь. Ветер западный, северо-западный – 6…11 метров в секунду. Воздух прогреется до 12…17 градусов.

В северных районах региона местами ожидается слабый дождь. Ветер северо-западный – до 11 метров в секунду. Температура – 12…17 градусов.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный со скорость 5…10 метров в секунду. Столбики термометров будут достигать отметок 14…16 градусов со знаком плюс.

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#погода

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