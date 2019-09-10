В регионах России появятся учебные центры ПДД для школьников

Родители смогут туда приводить своих детей уже с первого класса, занятия будут проводиться бесплатно. Школьникам будут рассказывать, как вести себя на дорогах, зачем надо соблюдать правила дорожного движения, также их научат водить на симуляторах.

«Мы протестировали уже в 39 регионах, проект оказался успешным, — заметил Понарьин. — Мы хотим задействовать в них большое количество детей. Речь идет о школьном возрасте, начиная с первого класса. В этих центрах проходят не только теоретические занятия, но и практические. Там даже обустроены автомобильные городки, где дети могут попрактиковаться».

Такие городки успешно функционируют по всей Европе, рассказал лидер Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. По его словам, дети уже с маленьких лет занимаются в этих центрах и к совершеннолетию в совершенстве владеют ПДД.

В ЕС также совсем другой подход к подбору сотрудников в автошколы, указал член регионального штаба ОНФ Армен Оганесян. По его словам, помимо всех основных требований — стажа, профессионального образования — кандидаты должны пройти специальное обучение в течение двух лет. Только тогда их допускают к работе с будущими водителями. Это говорит о том, что люди, которые прошли через такой жесткий отбор, ответственно приступают к своим обязанностям — ведь на кону человеческие жизни.

Ежегодно в России с участие новичков происходит свыше восьми тысяч ДТП. Эксперты уже давно говорят о том, что необходимо пересмотреть подход к обучению, в том числе с помощью введения дополнительного урока по вождению в средних школах.