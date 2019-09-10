Гороскоп 10 сентября: Львы пойдут на риск, Водолеи найдут компромисс

Восход Солнца: 05:57

Заход Солнца: 18:56

Солнце в Деве.

Овен. День преобразования космических энергий, получения сокровенных знаний, нравственного очищения. Исключите всякую агрессию. Нельзя пускаться в рискованные авантюры, быстро ездить. Посетите храм, проведите день в кругу семьи или с близкими друзьями.

Телец. День равновесия, получения космической энергии, самоуглубления. Благоприятный день для устройства личной жизни. Ваши обаяние и упорство помогут вам достичь высоких результатов, однако не следует форсировать события – ваш успех зависит от медленного поступательного движения к цели.

Близнецы. Крайне неблагоприятный день. Мужчинам-Близнецам следует охранять свое жилище. Вероятны бытовые хлопоты или проблемы с недвижимым имуществом. Женщин этого Знака звезды предостерегают от противостояния с начальством, иначе обстоятельства сложатся против вас. Нежелание играть вторую скрипку может существенно сказаться на вашем материальном положении.

Рак. Сатанинский день. Вам необходимо трезво оценить действительность и не гоняться за пустыми обещаниями. Не ссорьтесь по мелочам с близкими людьми. Звезды рекомендуют умерить гордыню. Если вы в чем-то провинились, то попросите прощения. Ваше великодушие и терпение помогут сохранить покой и уют в семье.

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Гороскоп на неделю 9 – 15 сентября: у Весов новое увлечение, у Рыб увеличение ответственности

Лев. Сегодня вы можете с успехом осуществлять различные торговые сделки, даже рискованные – выгода обеспечена любой из них. Скорее всего вам посчастливится решить проблемы в личной жизни. Несмотря ни на что, вам удастся осуществить те мечты, которые не покидали вас на протяжении последнего времени.

Дева. Ваша коммуникабельность, оптимизм и творческий подход к любому делу могут привести к высоким результатам. Благоприятный день для новых знакомств, посещения новых мест, путешествий, обращения к органам власти, в учреждения. Вторая половина дня может оказаться тяжелой, поэтому все важные дела постарайтесь сделать с утра. Успехи в личной жизни весьма сомнительны. Вероятны недовольство или ссора с партнером.

Весы. День неблагоприятный для здоровья. Возможно легкое недомогание, простуда. Вторую половину дня проведите дома. Рекомендуются общие профилактические, оздоровительные мероприятия, акупунктура, бесконтактный массаж. Внимательно отнеситесь к питанию, оно должно быть рациональным.

Скорпион. Благоприятный день для индивидуального или коллективного творчества, а также для общения с друзьями, приема гостей. Постарайтесь провести больше времени на открытом воздухе: займитесь благоустройством дачного участка, сходите на прогулку в парк. Будьте осторожны в обращении с финансами. Вечером вероятны испытания в отношениях между родителями и детьми.

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Гороскоп на сентябрь 2019 года: У Козерогов выжидательная позиция, а Стрельцам необходимо расслабиться

Стрелец. Вероятны проблемы с родственниками, близкими друзьями или легкие ссоры с любимым человеком из-за финансовых средств или ревности. Сохраните гибкость и самообладание, и отношения снова примут более конструктивные формы. Постарайтесь действовать более обдуманно, в спорах берите верх не за счет эмоций, а вследствие разумного подхода и логических доводов. Коммерческие поездки или покупки нежелательны, так как сложатся самым разорительным образом.

Козерог. Благоприятный день, особенно для мужчин-Козерогов. Они смогут достичь успеха у представительниц прекрасного пола, проявить в полной мере свой творческий и сексуальный потенциал, установить новые связи или переосмыслить старые привязанности. Для женщин-Козерогов вероятны домашние хлопоты или проблемы в отношениях с партнером. Скорее всего из-за противоречия между желаниями и возможностью их удовлетворения вашим планам не суждено сбыться.

Водолей. Конфликтный день у Водолеев. Возможно, что сегодня Вам придется столкнуться со многими проблемами в отношениях с окружающими. Если вы не пойдете на компромисс, то ситуация обострится до крайности. Вам может оказаться, что против Вас готовится агрессия. Не стоит преувеличивать опасность.

Рыбы. День связан с духовным преображением, получением космической энергии, нравственным очищением. Прекрасный день для активности в сфере профессиональной деятельности, коммерческих операций, творческих исканий. Поездки, встречи и новые дела, связанные с расширением поля деятельности, принесут положительные результаты.

Астролог: Вальдемар Небоходцев