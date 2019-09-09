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9 сентября 2019, 22:37

Скидка по ипотеке и поездка в Москву на спектакль: о чем риэлторы общались с ВТБ

Скидка по ипотеке и поездка в Москву на спектакль: о чем риэлторы общались с ВТБ

Сегодня Президент Гильдии риэлторов Приамурья и Управляющий РОО "Благовещенский" Банка ВТБ (ПАО) подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь некоммерческое партнерство - официально аккредитованный партнер банка. Для клиентов всех компаний, состоящих в Гильдии, действуют преференции. В частности - партнерская скидка на ипотеку 0,3%.

- От этого сотрудничества выиграют все, - подчеркнул Президент Гильдии риэлторов Приамурья Виталий Злочевский. - И агентства недвижимости, состоящие в Гильдии, ведь у них появилось дополнительное конкурентное преимущество, и банк - поскольку клиентов заинтересует это предложение. А самое главное - потребители, ведь именно они получают сниженную ипотечную ставку, обращаясь в агентства, состоящие в Гильдии.

На встрече сотрудники банка провели обучение агентов. А также объявили конкурс среди компаний, главный приз за победу в котором - два билета в Большой театр и оплата перелета до Москвы и обратно. Условия - наибольшее число ипотечных сделок с ВТБ до конца года.

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#Недвижимость

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