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9сентября
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Василий Орлов: Мы должны быть максимально готовы к тому, чтобы оперативно передавать средства подтопленцам

9 сентября на очередном заседании КЧС глава региона Василий Орлов обсудил с членами комиссии порядок действий после выделения средств для оказания материальной помощи гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания. Также обсуждалось проведение капитального ремонта пострадавшего жилья.

Президент России Владимир Путин после совещания на космодроме Восточный обсудил с губернатором области Василием Орловым ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, которая сложилась в Приамурье в результате обильных осадков. В ходе встречи Президент поручил кабинету министров выделить Амурской области дополнительные средства.

«Алгоритм следующий – сейчас должно выйти постановление Правительства, после этого мы приступим к выплатам в соответствии с тем порядком, который будет утверждён. В любом случае, думаю, в течение максимум 10 дней мы поймём, по какому порядку будем работать. Мы должны быть максимально готовы к тому, чтобы гражданам оперативно эти средства передавать. Здесь надо предельно внимательно Минстрою и главам отнестись к пакетам документов, чтобы незамедлительно начать выдавать людям деньги», – подчеркнул Василий Орлов.

Людям, которые потеряли жильё в результате паводка, сейчас предоставляется временное жильё в пунктах длительного пребывания. По информации министра имущественных отношений Сергея Олиферова, на основании решения КЧС в пункты длительного пребывания подлежат заселению 24 гражданина из сёл Угловое и Богословка Мазановского района. Фактически сейчас там живут 19 человек. В качестве пунктов длительного пребывания используется общежитие в поселке Моховая Падь, гостиница «Бурея» в поселке Новобурейский, готовится общежитие в Благовещенск по улице Ленина, 2.

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#наводнение #областная власть

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  • Ксенофонт

    Ксенофонт
    5 минут назад

    скоро зима

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