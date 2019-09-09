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Режим ЧС снят: проезд к селам Гродеково и Волково открывают

Режим ЧС снят: проезд к селам Гродеково и Волково открывают

В сёлах Волково и Гродеково снят режим ЧС. 9 сентября с 22:00 будет открыт проезд по дорогам, ведущим к селам, специалисты уберут дезбарьеры и снимут пропускной режим. Такое решение принято на заседании КЧС, которое провёл губернатор Василий Орлов.

«Всего во всех районах Приамурья, где были выявлены очаги АЧС, отчуждено 11 532 головы свиней. Мероприятия по отчуждению проведены в полном объёме. В данный момент на всей территории, где установлен карантин, проводится дезинфекция, – рассказал начальник управления ветеринарии Приамурья Сергей Самохвалов. – В связи с отчуждением животных производятся выплаты населению. Осуществлены выплаты 55 хозяйствующим субъектам в сумме 9,174 миллиона рублей. Продолжается работа по сбору документов, необходимых для выплаты, в том числе с выездом специалистов непосредственно в населённые пункты».

Для недопущения распространения АЧС на территории региона управлением возбуждено 24 дела об административном правонарушении в отношении хозяйствующих субъектов разных форм собственности за нарушение ветеринарных правил содержания и убоя свиней и оборота продукции свиноводства. Кроме этого, организован временный пост в районе п. Ерофей Павлович на 826 ккилометре федеральной трассы Чита – Хабаровск, на котором круглосуточно дежурят сотрудники ГИБДД, управлений Россельхознадзора и ветеринарии.

Главам муниципальных образований предоставлен график, где прописано, в какие дни и где специалисты управления ветеринарии будут принимать документы пострадавших владельцев хозяйств. Также производится приём в Благовещенске, по улице Островского, 96. Работает телефон горячей линии управления ветеринарии и племенного животноводства: 8 (4162) 51-52-48, 8 (4162) 51-52-55.

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#животные #транспорт #чума свиней

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