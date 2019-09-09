В День программиста благовещенцам предлагают пройти диктант по информационных технологиям

В пятницу, 13 сентября, в Благовещенске, как и еще в 18 городах страны, пройдет всероссийская образовательная акция по информационным технологиям «ИТ- диктант». В этот день любой желающий сможет пройти набор тестовых заданий разного уровня сложности, от основ работы с компьютерной техникой и навыков использования Интернет-ресурсов до познаний в таких темах, как блокчейн и Интернет вещей.

Мероприятие приурочено ко Дню программиста в России: праздник ежегодно отмечается в 256-й день года, что символизирует множество значений, которые можно выразить при помощи восьмиразрядного байта. В 2019 году акция пройдет на 20 площадках пространства «Точка кипения» в 19 городах РФ, в том числе в областном центре Приамурья.

Пройти ИТ-диктант можно будет и онлайн на официальном сайте – ит-диктант.рф.

Доступ к заданиям откроется 13 сентября и будет доступен для прохождения онлайн на протяжении дня.

Все участники ИТ-диктанта получат именные сертификаты. Тем, кто будет писать диктант онлайн, сертификаты придут по электронной почте, которую необходимо будет указать при регистрации. Участники, набравшие максимальное количество баллов, будут отдельно отмечены и награждены подарками на крупных ИТ-мероприятиях, сообщается на платформе leader-id.

В Благовещенске мероприятие будет проводиться на «Точке кипения» с 17:00 до 18:30 по адресу: Ленина, 139. Все необходимое для написания диктанта организаторы предоставят на месте. Для участия ждут все желающих, в том числе школьников с 8-го класса. Для учащихся подготовлен отдельный блок вопросов.

Впервые диктант прошел в 2018 году в Тюменской области по инициативе регионального департамента информатизации. Его участниками стали 1766 человек. Из них 336 человек написали диктант очно, на специально организованных площадках в трех городах области.

Цель всероссийской образовательной акции по информационным технологиям «ИТ-диктант» – определение и повышение уровня цифровой грамотности населения. Задачей диктанта является привлечение общественности к мероприятиям по развитию цифровой экономики России в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Организатором акции выступает Департамент информатизации Тюменской области.