Число кандидатов на должность замглавы Белогорска сократилось с 39 до 5

В Белогорске первый этап отбора на должность заместителя главы по вопросам местного самоуправления прошли пять кандидатов. Испытание в виде теста на знание основ устройства государственной системы управления, муниципальной службы, уровень образованности и сообразительности состоялось в администрации города.

Из 39 ранее поданных резюме на соискание вакантной должности на очный отбор пришли 23 человека в возрасте от 26 лет до 61 года. На выполнение двух практических заданий и тест из 40 вопросов кандидатам давался час.

«За правильные ответы начислялись баллы. Из 69 максимальных участники набрали от 17 до 45 баллов, – рассказала замглавы по вопросам местного самоуправления Ольга Сапожникова. – Слабыми оказались результаты задания, где в документе необходимо было найти орфографические или смысловые ошибки. Не все участники смогли назвать субъекты ДФО, число депутатов в Госдуме. Низкими оказались и знания положений о муниципальной службе. К примеру, многие были уверены, что служащие могут брать подарки на рабочем месте, что категорически запрещено. Трудной оказалась третья часть теста, касающаяся росписи документации. Это, впрочем, было объяснимо. Лишь у единиц был опыт работы в органах власти».

По решению главы Белогорска и итогам теста на второй отборочный этап пригласили 5 кандидатов, набравших от 41 до 45 баллов за правильные ответы.

«Результаты первого этапа отбора показали, что и муниципальным служащим Белогорска необходимо расширять кругозор. Важно не только владеть узкоспециальными вопросами, но и обладать разносторонними знаниями, не зацикливаться только на своей работе. На ближайших занятиях по муниципальной службе среди всех работников администрации будет проведен соответствующий тест», – отметил глава Белогорска Станислав Мелюков.

Следующий этап отбора кандидатов на должность замглавы состоится в администрации Белогорска 11 сентября. Участникам предстоит выполнить практическое задание по организации мероприятия. Закончится отбор личным собеседованием с главой города, после которого он примет решение о приеме на работу в администрацию Белогорска.