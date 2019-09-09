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9сентября
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«Мы тонем»: жители амурского села бьют тревогу из-за затоплений (видео)

«Мы тонем»: жители амурского села бьют тревогу из-за затоплений (видео)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители села Садовое, входящего в городской округ Благовещенск. По их словам, в населенном пункте наблюдается серьезная проблема – во время сильных дождей дома и их участки подвергаются затоплению: сами строения, огороды. Имущество приходит в негодность.

Как рассказал местный житель Василий Комлев, от воды страдают восемь домов. Проблему, отмечает он, хотя бы частично сможет решить обустройство водоотведения. Обращения к местным властям ничего не дали.

«Если ливень, у нас прямо потоп идет. Сразу у всех подполья становятся полными воды. У нас кирпичная веранда – и она полностью полопалась, скоро завалится», – рассказывает Василий Николаевич. По его словам, с приходом холодов эта вода замерзнет.

Ситуацию в селе Садовое иллюстрируют видео, снятые в населенном пункте. «Мы тонем», – признаются люди. Для спасения своего имущества от воды амурчане используют насосы.

В пресс-службе администрации Благовещенска ИА «Амур.инфо» сообщили, что, действительно, в территориальный отдел мэрии в селе Садовое поступало обращение от жителей населенного пункта, а именно – переулка Садового. Сейчас обращение перенаправлено в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

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#жизнь

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