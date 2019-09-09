В Благовещенске выставили на торги здание бывшей третьей горбольницы на Уралова

В областном центре Приамурья объявлен аукцион на продажу здание городской клинической больницы, которое находится в Благовещенске в переулке Уралова, 1. С молотка хотят пустить сразу несколько объектов, входящие в имущественный комплекс.

Речь, в частности, идет об основном строении, которое в аукционной документации отмечено, как Литер А1 – это памятник архитектуры 1917 года постройки, где до 1920 года размещалась община сестер милосердия и красного креста. Новый собственник будет обязан следить за состоянием объекта культурного наследия, финансировать научно-исследовательские и иные работы, в том числе по ремонту и реставрации.

Сносить здание запрещено федеральным законом, также как менять его облик и интерьер. Все ремонтные и реставрационные работы по объекту культурного наследия могут проводиться только с разрешения государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области. Это тоже указано в документации. Кроме того, отдельно прописаны условия, при которых на здании можно размещать наружную рекламу.

Условия конкурса были предварительно согласованы с госинспекцией. Указано, что не позднее 1 года с момента заключения договора купли-продажи имущества собственник должен разработать проект реставрации и приспособления к современному использованию объекта культурного наследия. Для этого он должен будет привлечь только лицензированные проектные и подрядные организации.

Провести все эти работы по реставрации нудно не позднее трех лет с момента заключения договора купли-продажи имущества.

Также на продажу выставлено здание больницы, в котором располагается «Лечебно-диагностический комплекс «Белая роза». Часть помещений площадью 669,4 квадратных метра, предоставлены в безвозмездное пользование на неопределенный срок. Еще часть – площадью 735,9 квадратных метра – предоставлены в безвозмездное пользование с 8 сентября 2018 года по 5 сентября 2023.

Всего в сведениях об имуществе, выставленном на торги, указано 13 пунктов, в том числе, два гаража и земельный участок под зданиями. Общая площадь всех помещений, которые будут приватизированы – 15,5 тысячи квадратных метров. Площадь земельного участка – 13 643 квадратных метра.

Как сообщало Амур.инфо, имущественный комплекс в переулке Уралова,1 оценили весной текущего года. Его рыночную стоимость определили в размере 263,7 миллиона рублей. Объекты были включены в программу приватизации областного имущества на 2019 год.

Комплекс объектов Благовещенской городской клинической больницы опустел после ввода в эксплуатацию хирургического корпуса на 300 коек в сентябре 2015 года.

Инвесторов для здания бывшей больницы на Уралова амурские власти начали искать в 2017 году. Тогда заявлялось, что историческое здание сносить не будут.

В конце 2018 года глава региона Василий Орлов дал задание региональному министерству здравоохранения подобрать варианты для размещения медицинского центра «Белая роза», который занимает площади областного имущественного комплекса. Медцентр все еще располагается в здании в переулке Уралова. В регистратуре по-прежнему осуществляют запись пациентов и уверяют, что ни о каком переезде речь не идет.

Желающие приобрести имущественный комплекс могут подать заявку на электронной площадке до 18:00 по московскому времени 30 сентября. Проведение торгов намечено на 8 октября в10:15 по московскому времени.

Победителем станет тот, кто предложит большую сумму относительно первоначальной цены контракта. Участники аукциона не будут знать, сколько предложили их конкуренты. Таким образом, новый собственник станет известен поле подведения итогов торгов.