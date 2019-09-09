Астрономы из Китая приняли загадочные сигналы из космоса
Китайские астрономы зафиксировали загадочные сигналы, которые уловили на Земле. Неизвестный источник на расстоянии около трех миллиардов световых лет от Земли передает повторяющиеся короткие радиовсплески – FRB.
«Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, они тщательно проверены и обработаны», – цитирует ТАСС заявление специалистов Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР.
Ученые отметили, что количество этих всплесков слишком мало, чтобы делать какие-либо выводы, но такого формата сигналы зарегистрированы впервые, и возможно, сигналы посылают из другого мира.
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