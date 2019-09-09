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9сентября
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Астрономы из Китая приняли загадочные сигналы из космоса

Астрономы из Китая приняли загадочные сигналы из космоса
Фото: Felix Mittermeier с сайта Pixabay

Китайские астрономы зафиксировали загадочные сигналы, которые уловили на Земле. Неизвестный источник на расстоянии около трех миллиардов световых лет от Земли передает повторяющиеся короткие радиовсплески – FRB.

«Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, они тщательно проверены и обработаны», – цитирует ТАСС заявление специалистов Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР.

Ученые отметили, что количество этих всплесков слишком мало, чтобы делать какие-либо выводы, но такого формата сигналы зарегистрированы впервые, и возможно, сигналы посылают из другого мира.

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#космос

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