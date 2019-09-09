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9сентября
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сегодня, 17:30 3

Ольга Юркова уволилась с должности министра культуры Приамурья

Ольга Юркова уволилась с должности министра культуры Приамурья
Фото: ugranow.ru

Министр культуры и национальной политики Амурской области Ольга Юркова написала заявление об увольнении. Это подтвердили в пресс-службе амурского правительства.

Ранее сама Ольга Александровна сообщала корреспонденту Амур.инфо, что 8 сентября улетает в Москву в связи с приглашением на новую должность в российском министерстве культуры. Какая это будет должность, Ольга Юркова не рассказала, но на данный момент в минкульте свободно кресло руководителя департамента регионального развития и приоритетных проектов.

«Спасибо за поздравления. По должности – когда назначат, тогда сообщу», – кратко ответила тогда Ольга Александровна.

Ольга Юркова руководила амурским министерством культуры и архивного дела с 2016 года. В январе 2018 года она была назначена министром культуры и национальной политики Амурской области и занимала эту должность до сентября 2019 года.

С ее уходом на освободившуюся должность, по неофициальной информации, могут претендовать руководитель управления культуры Благовещенска Виктория Хопатько; директор Амурской филармонии Ольга Смирнова; бывший министр культуры Приамурья Алексей Самарин, почти год назад покинувший аналогичный поста в правительстве Сахалинской области; также не исключено, что на министерский портфель могут претендовать заместители министра - Ирина Сергиенко и Надежда Доргунова.

На момент публикации корреспонденту Амур.инфо удалось связаться с Викторией Хопатько. «Я не могу никакие комментарии по этому поводу дать. Такое предложение мне не поступало», – сообщила Виктория Андреевна. Аналогичный ответ дала и директор Амурской областной филармонии. "На сегодняшний день предложений не было", - сообщила Ольга Смирнова.

Сейчас в правительстве региона кроме кресла министра культуры свободно еще одно – министра здравоохранения. Как сообщало Амур.инфо, на эту должность в регионе объявлен конкурс. Не исключено, что таким же образом будут выбирать руководителя амурского минкульта. В любом случае, решение о назначении на должность примет губернатор Василий Орлов.

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#культура #областная власть

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Комментарии
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  • Изнуренков

    Изнуренков
    40 минут назад

    Есть инфа, что Сереге Трушу 3 копейки предложат этот пост, чтобы подставить его на распиле бюджета, закрыть и таким образом заткнуть ему пасть!

  • Работник культуры

    Работник культуры
    37 минут назад

    Ольга Смирнова - идеальный кандидат, готовый министр!

  • Myxira

    Myxira
    15 минут назад

    Предлагаю Павлова.

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