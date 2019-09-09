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9сентября
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сегодня, 16:41 1

Программа «Простые вопросы» возвращается

Программа «Простые вопросы» возвращается
Фото: Амур.инфо

Известная программа «Простые вопросы, которая ранее выходила в эфире «Альфа-канала», возобновляется. Теперь смотреть интересные интервью на злободневные темы можно будет на сайте Амур.инфо, в инстаграм-аккаунтах @amur.info и @alphatvnews, а также ежедневно по будням в 20:00 в эфире кабельного канала «СатКом инфо».

Как сообщалось ранее, в конце июня, после 18 лет работы, «Альфа-канал» прекратил свое вещание. Тогда в последний раз в эфир вышли все программы канала, в том числе, и «Простые вопросы». Со временем «Альфа-канал» постепенно перешел в Интернет.

Проект запускается заново с новым оформлением. Это, а также площадки размещения – единственное, что поменялось в «Простых вопросах».

«Формат программы остался прежним. Мы по-прежнему приглашаем интересных, актуальных гостей, следим за событиями, освещаем темы, которые сейчас волнуют всех. Точно также задаем острые вопросы, спорим, дискутируем, уточняем. То есть в привычном понимании программа не изменилась. Единственное, планируем расширять штат ведущих. Возможно, будем выходить чаще, чем раз в день. Мы будем размещаться в Интернете, где есть обратная связь. Конечно, ждем откликов от наших зрителей, пользователей сайта и Инстаграма. По темам и по героям – будем рады любой обратной связи», – рассказала руководитель программы «Простые вопросы» Оксана Руденко.

Первое, после непродолжительного перерыва, интервью в «Простых вопросах» будет с Алимом Самандовым. Это фермер из Усть-Ивановки, в чьем хозяйстве была впервые в Амурской области обнаружена африканская чума свиней. Он расскажет, какие настроения сейчас преобладают в селах среди фермеров, что говорят жители, планируют ли они и дальше заниматься свиноводством.

Во вторник, 10 сентября, выйдет интервью с главой Селемджинского района Мухамедом Бековым, который расскажет, как район пережил недавнее наводнение, а также, как идет восстановление села Норск после паводка.

Все интервью будут публиковаться в разделе «АльфаТВ» на Амур.инфо.

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#СМИ

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Комментарии
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  • Коала

    Коала
    28 минут назад

    ура!!Хорошая программа

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