В утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» – «Взгляд священника и блогера на фейковые новости и борьбу с ними»

Во вторник, 10 сентября, темой утреннего эфира радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» станет «Взгляд священника и блогера на фейковые новости и борьбу с ними». Гостем студии станет амурский священник Святослав Шевченко.

Эфир проведут Екатерина Кузьмина и Алексей Воскобойников.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Возрастное ограничение: 6+