Решение проблемы затопленного двора в Благовещенске, где поселились утки, зависит от финансов

Фото: Амур.инфо

Дети, не боясь подцепить заразу, облюбовали затопленный двор. В импровизированном водоеме поселились утки. Вода затопила не только площадку, но и огороды, где люди выращивали овощи и цветы.

В пресс-службе администрации корреспонденту Амур.инфо сообщили, что для решения проблемы собственникам квартир в доме, к которому относится затопленный двор, нужно провести общее собрание и принять на нем решение об обустройстве ливневок. Затем необходимо заказать проект в специализированной проектной организации, после чего у них, возможно, получится попасть в городскую программу по благоустройству.

В управлении ЖКХ также пояснили, что дом по улице Строителей, 79/3 включен в программу «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы». Решение проблемы жильцов будет зависеть от финансов.

Информагентство публикует полный ответ городского управления ЖКХ на запрос Амур.инфо.

«Управление ЖКХ города Благовещенска для подготовки информации на обращение ИА «Амур.инфо» сообщает следующее.

Детская площадка расположена на сформированном земельном участке, предназначенном для многоквартирного дома по улице Строителей, 79/3. В связи с чем обустройство ливневой канализации относится к компетенции общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

Дополнительно сообщаем, что многоквартирный дом по улице Строителей, 79/3 включен в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы». Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» будет проведено по мере доведения финансовых ассигнований из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной программы», – говорится в ответе управления.

По словам благовещенки, которая сообщала о сложившейся ситуации информагентству, месяц назад жильцы дома подавали заявку по этому вопросу в администрацию города, но проблема так и не была решена.

«У нас был Казанцев, начальник ЖКХ, весной мы обращались, писали Калите, но оттуда пришли письма с отказом: будет у вас благоустройство территории, ждите. Орлову тоже писали письмо. Там затопило, машины уже нельзя ставить. Везде говорила, что и дети купаются, и бомбоубежище переполнено, это ужас какой-то. В МЧС обращались, нам сказали, что откачивать воду из подвалов не безопасно и бесполезно, потому что если она тут прибывает, то и в подвалах будет прибывать», – говорила ранее одна из жильцов дома.