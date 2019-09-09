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9сентября
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сегодня, 16:15 0

Россиянка утопила двоих детей, привязав к себе

Россиянка утопила двоих детей, привязав к себе
Фото: PublicDomainPictures с сайта Pixabay

Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей в бухте Крашенинникова в городе Вилючинск. Саму женщину удалось спасти.

По версии следствия, 9 сентября 27-летняя женщина, находясь на берегу бухты, утопила двоих детей в возрасте 1,5 месяца и 5 лет. Как рассказали очевидцы, женщина привязала детей к себе, передают «Аргументы и Факты». Полицейские вытащили мать и детей, однако младшая была мертва, а старший ребенок погиб в больнице. Мать удалось спасти.

СК возбудил уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК («Убийство двух малолетних лиц»). Решается вопрос о задержании подозреваемой.

В июле 2019 года ИА «Амур.инфо» сообщало о 17-летней Марине из Белогорска, на глазах которой сожитель до смерти забил годовалого сына. Три дня 18-летний парень издевался над мальчиком, избивал его, в итоге ребенок погиб.

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#дети #криминал #происшествия

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