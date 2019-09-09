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9сентября
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сегодня, 16:45 2

Многие амурские фермеры из-за чумы больше не хотят заниматься свиноводством

Многие амурские фермеры из-за чумы больше не хотят заниматься свиноводством

В Амурской области продолжают бороться с африканской чумой свиней. В населенных пунктах, где были зафиксированы вспышки АЧС, и на подъездах к ним проводится дезинфекция. Тем временем, настроения среди фермеров, занимающихся свиноводством, на грани паники. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказал фермер из Усть-Ивановки Алим Самандов.

Именно в его хозяйстве впервые был обнаружен вирус африканской чумы свиней. Фермер потерял более 200 голов скота и понес убытки в размере 3 миллионов рублей. По его словам, после случившегося многие фермеры не захотят больше заниматься свиноводством. А цены на свинину резко вырастут.

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#животные #сельское хозяйство #чума свиней

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Комментарии
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  • Ксенофонт

    Ксенофонт
    1 час назад

    Мироторг покроет деффицит

  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Уже.

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