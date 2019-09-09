Многие амурские фермеры из-за чумы больше не хотят заниматься свиноводством

Именно в его хозяйстве впервые был обнаружен вирус африканской чумы свиней. Фермер потерял более 200 голов скота и понес убытки в размере 3 миллионов рублей. По его словам, после случившегося многие фермеры не захотят больше заниматься свиноводством. А цены на свинину резко вырастут.